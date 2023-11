Georgina Rodriguez torna a mostrare il Lato B in Arabia, ma stavolta è a casa sua Dopo il momento di forte tensione allo stadio, Georgina Rodriguez si è liberata nella tranquilla sfera privata di casa sua: le immagini hanno fatto il giro del mondo.

Dopo il momento di forte tensione allo stadio, Georgina Rodriguez si è liberata nella tranquilla sfera privata di casa sua. Ricorderete certamente del suo look durante la partita di AFC, la Champions League asiatica, nella quale si è fatta fotografare al centro del campo ma con lo stadio vuoto per non turbare la suscettibilità araba. Adesso, Georgina Rodriguez ha fieramente mostrato le sue curve toniche mentre correva sul tappeto per una sessione di allenamento che si è tenuta nella giornata di giovedì.

L'esercizio di Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, 29 anni, ha mostrato il suo sedere mentre indossava un paio di shorts da palestra grigi attillati. L'influencer spagnola ha condiviso il video con i suoi 52,6 milioni di follower mentre veniva ripresa con una camera posta all'occorrenza per riprenderle il lato b su un tapis roulant. Chiaramente il video è stato condiviso e pubblicato su tutti i principali media del mondo. La sua "estenuante" routine di fitness è stata molto apprezzata.

Una coppia "esentata" dalle leggi saudite

In molti si sono meravigliati del fatto che Georgina Rodriguez si è potuta presentare al centro del campo solo a stadio vuoto. La compagna di Cristiano Ronaldo si era presentata allo stadio dove gioca l’Al-Nassr con la maglia della squadra di Riad indossata sotto un jeans super attillato e degli stivali, super costosi: un coccodrillo puro da più di mille euro, dal tacco vertiginoso. Chiaramente, la coppia vive già in una condizione di eccezionalità: sono infatti stati esentati dalle leggi saudite che impediscono alle coppie non sposate di convivere nel Regno. Un accordo raggiunto al momento del trasferimento di Cristiano Ronaldo, per un totale di 175 milioni di sterline, all'Al-Nassr con l'obiettivo di fare grande la Saudi Pro League.