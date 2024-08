video suggerito

Gabriella Carlucci: "Novak Djokovic non doveva nascere, me lo ha raccontato sua madre" Gabriella Carlucci riporta un racconto dell'amica Djiana Djokovic, che le ha raccontato il figlio fosse stato concepito prima del matrimonio e lei non era certa di tenerlo prima di dirlo al futuro marito.

A cura di Andrea Parrella

C'è stato un momento in cui la nascita di Novak Djokovic non era certa. Questo, almeno, è quanto ha raccontato la madre del tennista più vincente della storia, reduce dalla finale delle Olimpiadi Parigi 2024 in cui, battendo lo spagnolo Carlos Alcaraz ha messo in bacheca l'ultimo trofeo, la medaglia d'oro olimpica, che mancava nella sua carriera.

Il racconto di Gabriella Carlucci

A raccontare la cosa è stata Gabriella Carlucci, la produttrice ed ex politica che su LinkedIn ha pubblicato diverse foto in compagnia di Djiana Djokovic, madre del tennista e sua amica da tempo: “Djiana mi ha raccontato una storia straordinaria: Nole non doveva nascere”, esordisce Carlucci nel suo post, che prosegue così:

“Lei aveva conosciuto Srdjan, il padre di Nole, durante una vacanza in montagna a Kopaonic, una località turistica invernale del sud della Serbia. Srdjan era maestro di sci e grande sciatore. I due ebbero un’avventura e Djiana rimase incinta. Poiché Djiana è sempre stata una donna forte e indipendente avvisò Srdjan ma gli disse che se lui non voleva quel figlio lei avrebbe abortito. Srdjan invece fu felice di accettare quel bambino che stava per nascere e che sarebbe diventato il più grande tennista della storia”.

Il matrimonio dei genitori di Novak Djokovic

In effetti Djiana, che è di origine croata, si trasferì in Serbia e mentre il marito, che continuava a dare lezioni di sci e gestiva un negozio di attrezzature sportive, lavorava in un fast-food di quella località turistica. La coppia ha quindi sostenuto negli anni il percorso dei tre figli, tutti hanno giocato a tennis a livello professionistico.