video suggerito

Francesco Sarcina de Le Vibrazioni e Nayra Garibo sposi, le foto e i video del matrimonio in Puglia Francesco Sarcina e Nayra Garibo si sono sposati in Puglia, a Fasano, in una Masseria con amici e parenti: le immagini della cerimonia e il party nel quale il cantante de Le Vibrazioni ha intonato le sue canzoni più celebri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesco Sarcina ha sposato Nayra Garibo ieri, martedì 8 ottobre 2024, in Puglia, precisamente a Fasano. Insieme da cinque anni, nel 2021 hanno dato alla luce la figlia Yelaiah, terza figlia per il cantante de Le Vibrazioni dopo Nina, nata dalla storia con Clizia Incorvaia, e Tobia, nato da una relazione precedente. La sposa, 30enne messicana, lasciò il suo paese per vivere con il musicista, in Italia. Ieri si sono giurati amore eterno davanti ad amici e parenti, ad orario tramonto, alla Masseria La Macina. Per il cantante si tratta del secondo matrimonio dopo quello con Clizia Incorvaia che finì per un presunto tradimento di lei con Riccardo Scamarcio.

Le foto e i video del matrimonio di Francesco Sarcina e Nayra Garibo

Vanity Fair ha condiviso le prime immagini del matrimonio di Francesco Sarcina e Nayra Garibo. Il cantante, leader delle Vibrazioni, e la pilota d'aerei messicana si sono sposati alla Masseria La Macina, a Fasano, in Puglia con look total white: l'allestimento era tutto a tema nozze, quindi in bianco. Si legge sulla rivista che la cerimonia si è svolta all'aperto e ha visto protagonisti amici e parenti della coppia. Il cantante è arrivato all'altare accompagnato dalla madre, visibilmente emozionata.

A officiare il rito civile è stato l'amico della coppia, Pinuccio, nome d'arte di Alessio Giannone, inviato di Striscia la notizia. A lui è andato il compito di far sorridere gli invitati e smorzare l’emozione.

La festa dopo il rito e le esibizioni di Francesco Sarcina

Il party dopo il rito si è svolto tra balli e esibizioni. Il cantante de Le Vibrazioni – dopo aver fatto un cambio abito passando dal total white al total black – si è esibito sulle note delle sue canzoni più celebri e tra queste anche Dedicato a te, brano dedicato a Giulia, musa ispiratrice morta pochi mesi fa. Dopo, i neo sposi hanno regalato un romantico momento ai presenti ballando al centro della pista tra abbracci e carezze.