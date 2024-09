video suggerito

Francesco Sarcina de Le Vibrazioni sposerà Nayra Garibo: quando e dove si terranno le nozze Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, convolerà presto a nozze con la fidanzata Nayra Garibo. I due sono una coppia dal 2019 e nel 2021 sono diventati genitori della piccola Yelaiah. Il matrimonio si terrà in Puglia il prossimo ottobre.

A cura di Elisabetta Murina

Francesco Sarcina presto sposo. Il leader de Le Vibrazioni convolerà presto a nozze con la fidanzata Nayra Garibo. A rivelarlo in anteprima Vanity Fair. I due sono una coppia dal 2019 e nel 2021 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Yelaiah. Il cantante era già padre di altri due figli, Tobia e Nina, nata dal precedente matrimonio con Clizia Incorivia.

Le nozze di Francesco Sarcina: quando e dove saranno

Secondo Vanity Fair, Sarcina e Garibo, modella e stylist di origine messicana, convoleranno a nozze il prossimo ottbre. La cerimonia si terrà un Puglia e sarà una grande festa alla presenza degli amici più cari. Per il leader de Le Vibrazioni si tratta del secondo matrimonio dopo quello celebrato diversi anni fa con Clizia Incorvaia, ora legata a Paolo Ciavarro. La futura sposa del cantante ha 27 anni, è una modella, consulente di immagine e stylist e ha origini messicane. I due si sarebbero incontrati nel 2019 durante un viaggio in Messico, che Sarcina avrebbe fatto in seguito alla rottura dalla ex Clizia. "Si è innamorata dell'uomo, non del cantante, non le interessava la notorierà. Questo è stato bellissimo", aveva raccontato lui in una precedente interivsta.