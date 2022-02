Chi è Nayra Garibo, la giovane fidanzata di Francesco Sarcina e madre della sua terza figlia Francesco Sarcina è fidanzato con Nayra Garibo che gli ha regalato la gioia di diventare papà per la terza volta: nel dicembre 2021 è nata Yelaiah dopo Tobia, arrivato nel 2007, e Nina, nata dal matrimonio con Clizia Incorvaia.

Francesco Sarcina sarà sul Palco dell'Ariston con la sua band Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2022, tra i Big, con il brano Tantissimo. Il leader del gruppo musicale ha riempito le pagine di gossip tempo fa con il presunto tradimento della sua ex moglie, Clizia Incorvaia, con Riccardo Scamarcio. L'attuale compagna di Paolo Ciavarro rivelò in seguito di non averlo tradito in quanto il matrimonio era già concluso. I due si sono sposati nel 2015 e nello stesso anno sono diventati genitori di Nina ma il cantante era già papà di Tobia nato da una precedente relazione. Dopo la separazione avvenuta nel 2019, l'artista ha ritrovato l'amore con Nayra Garibo. A dicembre 2021 è nata Yelaiah.

Chi è Nayra Garibo, la nuova fidanzata di Francesco Sarcina

Il primo incontro tra il leader de Le Vibrazioni e Nayra Garibo sarebbe avvenuto in Messico durante un viaggio che il cantante avrebbe affrontato dopo la fine del matrimonio con Clizia Incorvaia. L'attuale compagna di Francesco Sarcina è una modella di origini messicane. La 25enne vive a Milano con il compagno ed a dicembre 2021 ha dato alla luce la loro Yelaiah. L'annuncio della nascita è arrivato dal cantante che con un post su Instagram ha reso pubblica la sua gioia immensa: "E ancora una volta la vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo. Benvenuta mia dolce Yelaiah. Il tuo papà e’ qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa vita che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita". Nayra è anche una fashion stylist, fashion designer e consulente di immagine secondo quanto rivela nella descrizione del suo profilo Instagram.

Yelaiah, Nina e Tobia sono i figli di Francesco Sarcina

Yelaiah Sarcina è la neonata che ha reso il leader de Le Vibrazioni papà per la terza volta. Il cantante, prima di dare il benvenuto alla figlia nata dalla storia con Nayra Garibo era già padre di Tobia, nato nel gennaio 2007 da una precedente relazione e Nina, venuta alla luce nel 2015 dal matrimonio con Clizia Incorvaia.

Grazie all'amore per i suoi figli è riuscito a ricucire vecchie ferite, lo ha raccontato in un'intervista a Io Donna:

I figli mi hanno ammorbidito. Mi hanno fatto realizzare che tutti possiamo fare degli errori perché essere genitori può metterti in seria difficoltà.

Francesco Sarcina è fidanzato con Nayra dopo la storia con Clizia Incorvaia

Nayra Garibo è arrivato dopo la rottura del matrimonio con la prima moglie, Clizia Incorvaia. La coppia fece chiacchierare il mondo del gossip per il tradimento dell'influencer con Riccardo Scamarcio: lei successivamente negò raccontando di avere baciato l’attore solo dopo che la relazione con il suo ex era finita. In risposta aggiunse che era il marito a tradirla costantemente durante il matrimonio. Nel 2019 la rottura definitiva, oggi entrambi hanno ritrovato la felicità in altre relazioni.