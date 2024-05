Morta Giulia, protagonista della canzone Dedicata a te de Le Vibrazioni: il commovente messaggio di Sarcina

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Francesco Sarcina e Giulia, protagonista del brano Dedicata a te di Le Vibrazioni

Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, ha annunciato nelle scorse ore attraverso un post Instagram la scomparsa di Giulia. La donna, nel 2003, aveva ispirato una delle canzoni più amate de Le Vibrazioni: Dedicato a te, primo singolo dell'album di debutto del gruppo. Nel post, l'autore scrive: "In più di una occasione mi hanno chiesto cosa volessi dire e intendere con lucente armonia. Mi ricordo che il mio primo pensiero fu: ma come cazzo fate a non capire cosa vuol dire?. Poi però mi resi conto che per capire realmente il significato,forse, era necessario conoscere Giulia. Ed ora è più che mai parte della lucente armonia, lasciando armonia e immensità nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. E se io non riesco a trattenere le lacrime per il dolore che provo, non oso immaginare la sua famiglia. Famiglia che amo e amerò per sempre come ho sempre amato Giulia".

L'importanza di Dedicata a te nella discografia de Le Vibrazioni

La canzone fu fondamentale per il successo del primo album della band, infatti trainò da singolo tutto il progetto. Dedicata a te è stata certificata disco di platino, aiutando l'album ad arrivare primo in classifica per le prime due settimane d'uscita. Nell'intervista a Fanpage.it, il cantante nel 2019 aveva descritto così la canzone: "È una storia vera, una lettera di ringraziamento per questa Giulia che mi ha salvato la vita, un singolo stravenduto. Ha anche un record, è uno di quei brani che è rimasto più di 14 settimane primo in classifica nelle radio e nei singoli più venduti. Era un'espoca in cui si vendevano ancora i cd dei singoli e ne ha venduti un botto, oltre i 100mila. Tantissime bambine hanno beccato questo nome, Giulia, dopo la canzone".

L'ultimo saluto di Francesco Sarcina a Giulia

Nel post su Instagram pubblicato da Francesco Sarcina, le parole vengono accompagnate da un fermo immagine del video ufficiale del brano, in cui Giulia era stata interpretata dall'attrice Angelica Cacciapaglia. Il suo ultimo saluto termina così: "Il dolore per non essere riuscito a salutarti e dirti quanto bene ti voglio . Ma certo è che un giorno ci ritroveremo e rideremo della stupidità umana. Con amore vero ed eterno. Fra".