Francesca Barra e gli strascichi post Covid: “Mi attaccano sui social, ma non hanno capito niente” Francesca Barra ha dichiarato di aver riscontrato un abbassamento di voce post Covid. Le sue parole sono state stravolte e di conseguenza ha ricevuto insulti e offese sui social, che non accennano a diminuire dopo le insistenti richieste della giornalista.

A cura di Ilaria Costabile

Francesca Barra ha raccontato di aver avuto un abbassamento di voce dopo aver contratto il Covid ad inizio anno. La giornalista, su Instagram, ha chiesto quindi se qualcuno avesse riscontrato il suo stesso problema, dal momento che in più occasioni provando ad alzare il tono della voce, avesse accusato dolori alle corde vocali. Le sue parole, però, sono state travisate e riportate in maniera fuorviante, tanto che su Twitter si è trovata ad essere attaccata da alcuni utenti.

Gli attacchi social a Francesca Barra

La giornalista aveva semplicemente fatto una considerazione su Instagram, condividendo con i suoi followers alcuni problemi legati al Covid, dichiarando che anche alcuni amici e cantanti avevano avuto lo stesso fastidio, riscontrando un abbassamento di voce, e di essersene accorta perché provando a raggiungere le note più alte cantando aveva avuto non poche difficoltà. Intanto, però, nelle ore successive a queste dichiarazioni, c'è chi ha stravolto le parole della Barra che è stata prontamente attaccata sui social, specialmente su Twitter, come spiega lei stessa in alcune story, mostrando anche gli screen degli insulti a seguito di una notizia, falsa, secondo cui avrebbe associato al vaccino fatto in gravidanza i suoi problemi di voce.

La testimonianza di Francesca Barra

Barra, poi, ha spiegato di aver chiesto insistentemente agli utenti che in queste ore l'hanno attaccata, facendo riferimento a dichiarazioni non veritiere, ma ha continuato a ricevere insulti e offese di ogni genere. In un lungo post ha espresso tutto il suo disappunto per l'accaduto e si è scagliata contro coloro che hanno preso di mira anche i suoi figli

