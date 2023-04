Flavio Briatore compie 73 anni, con lui la ex moglie Elisabetta Gregoraci (senza Giulio Fratini) Flavio Briatore ha festeggiato i suoi 73 anni insieme alla e moglie Elisabetta Gregoraci e al figlio Nathan Falco. Ai festeggiamenti non ha partecipato Giulio Fratini, attuale compagno della conduttrice.

A cura di Stefania Rocco

Per festeggiare i suoi 73 anni, Flavio Briatore ha radunato accanto a sé le persone a lui più care. Prima tra tutti il figlio Nathan Falco e la ex moglie Elisabetta Gregoraci, alla quale resta ancora profondamente legato nonostante la separazione. Il manager ha festeggiato con un pranzo organizzato in un locale di Montecarlo. Accanto a lui la bellissima Elisabetta e il figlio nato dal loro rapporto. Assente, invece, Giulio Fratini, attuale compagno della conduttrice.

Gli auguri di Elisabetta Gregoraci

“Buon compleanno, boss. Dalla tua family”, ha scritto Elisabetta manifestando il consueto affetto che la lega all’ex marito, padre del suo unico figlio. La conduttrice non ha mai nascosto di essere particolarmente legata a Briatore. “Trascorriamo tanto tempo insieme per amore di nostro figlio Nathan Falco. Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima, ma nulla di più”, aveva precisato Elisabetta in un’intervista rilasciata qualche tempo fa. Ieri, invece, di fronte ai festeggiamenti organizzati per l’ex marito aveva scritto: “Venti anni che ti sopporto e ti supporto”. Una frase che tradisce quanto affetto leghi ancora la conduttrice all'ex marito.

La torta per Flavio Briatore ha 6 piani

È realizzata con 6 piani, ognuno rappresentativo di un aspetto della vita di Briatore, la torta realizzata per festeggiare il 73esimo compleanno dell’imprenditore. Dalla Formula1 ai locali aperti in giro per il mondo: ognuno di questi temi ha trovato spazio sulla torta realizzata per il compleanno del manager. Dopo il pranzo, Briatore, Nathan Falco ed Elisabetta sono volati allo stadio per assistere al match Milan-Napoli. Nathan ed Elisabetta sono tifosi rossoneri, una passione che Briatore ha immortalato postando le foto dei sorrisi della ex moglie e del figlio di fronte al goal del Milan. Flavio, invece, è notoriamente tifoso della Juventus.