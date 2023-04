Elisabetta Gregoraci: “Briatore è un bravo papà, ma con lui vicino non è facile trovare l’amore” Ospite di Domenica In, Elisabetta Gregoraci ha parlato del suo rapporto con la famiglia e di quello con l’ex compagno Flavio Briatore, padre di loro figlio Nathan Falco.

A cura di Elisabetta Murina

Elisabetta Gregoraci è ospite di Domenica In nella puntata di domenica 16 aprile. La showgirl si è raccontata nel salotto di Mara Venier parlando del suo rapporto con la famiglia e con l'ex compagno Flavio Briatore. Poi in studio è entrato il padre Mario Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci e il legame con i genitori

La showgirl ha raccontato la dolorosa perdita della madre Melina, avvenuta 12 anni fa, con cui fa i conti ancora oggi:

Mamma si è ammalata la prima volta a 37 anni. Oggi vorrei parlare con lei, vorrei che mi aiutasse, che mi consigliasse. Quando se ne è andata, Nathan aveva un anno. E quando è nato, lei l'ha tenuto in braccio tutto il tempo, come se sapesse. Ti rimane un vuoto che non puoi colmare.

In studio è poi entrato suo padre Mario, a cui è molto legata e che ancora oggi vive a Soverato, in Calabria, loro paese d'origine. L'uomo le ha scritto una dolce lettera spiegandole che ci sarà sempre nella sua vita e in quella delle sorelle e dei nipoti. Scrivere lettere è una tradizione di famiglia: la stessa Elisabetta ha conservato quelle della madre e a sua volte le scrive per il figlio Nathan. Per lui aveva deciso di abbandonare il GF Vip e tornare a casa: "I figli vengono prima di tutto, erano tre mesi che non lo vedevo, non succederà più".

Elisabetta Gregoraci e il padre Mario ospiti di Domenica In

Il rapporto con Flavio Briatore

L'amore tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci è durato quasi 13 anni, durante i quali sono diventati genitori di Nathan Falco, che oggi ha 13 anni. Anche se i due non sono più una coppia, hanno mantenuto un bel rapporto per il figlio:

Flavio è un bravissimo papà ed è molto legato a Nathan, gli concede più cose di me. Lui è la mia famiglia, il papà di mio figlio, trascorriamo insieme un sacco di tempo. Viviamo in armonia, anche se ci sono delle giornate in cui non lo sopporto.

Mara Venier ha chiesto alla sua ospite se questo rapporto con l'ex, che ha ancora oggi, la condizioni nel voltare pagina e vivere un nuovo amore. "Un pò sì, devo dirti la verità, non è facile", ha risposto Elisabetta Gregoraci, che non ha voluto approfondire la sua situazione sentimentale atutale. Per il futuro si augura di continuare con la sua passione ed è sicura di non volere un altro matrimonio.