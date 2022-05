Fedez: “Prima del tumore ambivo ad avere 200 milioni, ora il mio rapporto coi soldi è cambiato” Durante l’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha parlato del suo rapporto col denaro, che ha tutt’altro valore nella sua vita dopo la malattia: “Ho capito che i soldi non sono il fine”.

A cura di Giulia Turco

Fedez dopo la malattia sta vivendo una nuova fase della sua vita. Il periodo buio durante il quale ha affrontato il tumore al pancreas ha scandito nuovamente le sue priorità: la famiglia, le persone, il tempo. Molto meno il denaro. Nonostante non abbia ancora accettato di raccontarsi e di concedersi ad interviste esterne, la sua ripresa dopo la malattia l’ha raccontata da sé, con i propri mezzi, senza nascondere ai propri follower neanche i momenti più difficili.

La consapevolezza che i soldi non sono il fine

Nel corso dell’ultima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha affrontato l’argomento “Ambizioni e obiettivi” insieme al collega Lazza e all’amico Luis Sal. Fedez ha ammesso di aver cambiato totalmente il suo rapporto con i soldi, fino a qualche tempo fa elemento centrale delle sue ambizioni. “Ti faccio un esempio”, ha spiegato. “Prima di avere un tumore avevo un obiettivo in soldi, era di 200 milioni. Ora non me ne frega più niente. Mi sono detto che non ha senso e sai perché?”, ha continuato. “Perché metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più, poi sono 300, poi 400. Poi arrivi al miliardo e comunque ti rendi conto che quello non è il fine”.

La vita di Fedez dopo il tumore al pancreas

La vita del rapper nella ripresa dalla malattia è stata per lo più al fianco dei suoi figli Leone e Vittoria e della moglie Chiara. Le giornate trascorse a casa senza troppi impegni o distrazioni che potessero togliere tempo alla sua famiglia, ciò che conta di più in questo momento. Dopo aver mostrato senza timori la cicatrice del post operazione, Fedez ha messo in pausa l'argomento e non ha chiarito se si stia sottoponendo o meno ad una terapia per debellare del tutto il tumore. Le sue condizioni di salute però sono assolutamente buon, tanto che da pochi giorni ha raggiunto la moglie Chiara Ferragni nel suo viaggio a New York per i Met Gala.