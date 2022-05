Catia Franchi: “Ho scoperto di avere un tumore, così ho chiesto il divorzio e ho iniziato a vivere” Protagonista del trovo over di Uomini e Donne, Catia Franchi racconta la sua vita privata, dalla malattia alla separazione dell’ex marito. E a chi l’accusa ricorda: “Sono cresciuta in una famiglia umile”.

Catia Franchi è tra le protagoniste del momento nel parterre di Uomini e Donne. Da qualche settimana è entrata a far parte del dating show e si è già conquistata la simpatia del pubblico facendosi notare per i suoi scontri accesi Biagio Di Maro. Non sembrano esserci speranze sentimentali per il cavaliere, del quale però salva, per lo meno, il look. Intervistata da Uomini e Donne magazine infatti, ha ammesso che Biagio è tra gli uomini che si vestono meglio. Lui stesso le avrebbe confessato che i suoi abiti “li realizza uno stilista della sua città, Napoli”.

Il marito e la separazione di Catia Franchi

Nel corso dell’intervista Catia ha raccontato qualche dettaglio in più sulla sua vita privata. Sposata molto giovane dopo sei anni di fidanzamento, ha avuto subito dopo il primo figlio Milos e qualche anno dopo è arrivata Naomi. In un primo momento si è dedicata esclusivamente alla sua famiglia e solo in seguito ha deciso di ritagliarsi uno spazio per la sua carriera iniziando a lavorare per la casa di moda nonché azienda di famiglia. Ciò nonostante si è sempre definita una donna semplice, contrariamente all’opinione che di lei si sono fatti alcuni cavalieri a Uomini e Donne:

Ho sempre amato i vestiti e ho sempre avuto un certo estro, però sono cresciuta in una famiglia umile, non avevamo disponibilità economiche […]. Ho preso una strada diversa rispetto a mia sorella perché volevo una famiglia tutta mia.

Il tumore e il rapporto con la sorella Elisabetta

Quattro anni fa l’ex marito di Catia è venuto a mancare. Avevano conservato un buon rapporto: “Gli sono stata accanto fino alla sua morte”. Anche lei, purtroppo, ha avuto a che fare con la malattia. Alla rivista infatti ha confessato di aver sconfitto un tumore. È stato allora che ha deciso di dare una svolta alla sua vita:

Quando sono uscita dall’ambulatorio mi è venuta una gran rabbia e mi sono detta: ‘Basta, adesso voglio vivere!’. Ho deciso di porre fine al mio matrimonio e ho subito iniziato a lottare: alla fine ho vinto io!

Erano gli anni delle prime sfilate di Elisabetta Franchi e Catia lo ricorda come un momento che ha stretto ancora di più il suo legame con la sorella: