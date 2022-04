Chi è Catia Franchi, la sorella di Elisabetta Franchi al trono over di Uomini e Donne Nel parterre del trono over di Uomini e Donne c’è una nuova dama che potrebbe presto rubare le scene. Si tratta di Catia, sorella della nota stilista Elisabetta Franchi, mamma i Naomi Michelini.

A cura di Giulia Turco

Il parterre del trono over di Uomini e Donne si arricchisce di nuove dame. Mentre il trono classico continua a non lasciare particolarmente impresse le proprie storie e la maggior parte delle coppie si lasciano poco dopo l’uscita dal programma, dame e cavalieri non smettono di scaldare lo studio. Gemma Galgani è sempre più in disparte, mentre resta protagonista indiscussa Ida Platano con i suoi amori impossibili. Ora, potrebbe esserci anche una nuova protagonista a prendere la scena.

Chi è Catia Franchi

Sorella della stilista e zia dei due nipotini Ginevra e Leone, Catia Franchi lavora nell’azienda di famiglia. Appassionata di sport e in particolare di mountain bike, vive a Casasecchio (Bologna) ed è mamma di due figli, Milos e Noemi Michelini, la ragazza che era stata gettata nel mirino del gossip con Tomaso Trussardi, che a Fanpage aveva smentito ogni flirt con l’imprenditore. Entrata subito nel vivo del programma, non ci sono dubbi che presto la dama diventerà protagonista del parterre, mettendo a tacere diverse polemiche con il suo stile inconfondibile e chissà che non riesca anche a trovare un uomo alla sua altezza.

Catia Franchi a Uomini e Donne.

Da venerdì 15 aprile è entrata a far parte del parterre del trono over anche una nuova dama, che non è affatto passata inosservata. La sorella della stilista Elisabetta Franchi si è subito distinta per un temperamento piccante. La donna infatti è entrata nel bel mezzo di una discussione tra Biagio Di Maro con Jolanda. Il cavaliere, convinto che non l’avrebbe più ritrovata, aveva iniziato a corteggiare un’altra donna, Laura, ma ritrovando Jolanda in studio, ha deciso di tornare sui suoi passi. Così Catia è intervenuta prendendo di mira il cavaliere, attirando da subito il consenso del pubblico: “Ma che uomo sei? Come sei messo? Vergognati, stai zitto”.