Anticipazioni Uomini e Donne, Catia Franchi furiosa con Biagio: fuori a cena con pizza al taglio

A cura di Giulia Turco

Le anticipazioni di Uomini e Donne, relative alle registrazioni in studio di venerdì 22 aprile, rivelano di una lite particolarmente accesa tra la nuova corteggiatrice del trono over Catia Franchi e il cavaliere Biagio Di Maro. Al centro della discussione, ancora una volta, lo stile di vita dei protagonisti. Dopo la sfuriata di Maria De Filippi ad Alessandro Vicinanza, sembra essere un tema particolarmente caldo. Ad Ida Platano, ad esempio, ha creato disagio essere portata da Alessandro in un ristorante lussuoso. Al contrario, la sorella di Elisabetta Franchi avrebbe lamentato uno stile di vita da parte di Biagio non adeguato al suo.

La frequentazione di Catia Franchi e Biagio

Sin dalle prime apparizioni, Catia Franchi si è mostrata senza peli sulla lingua e, con il suo fare diretta, si è presentata al parterre di Uomini e Donne tentando una conoscenza con il cavaliere Biagio Di Maro. Le cose però non stanno andando esattamente lisce e la dama sorella di Elisabetta Franchi ha acceso una pesante discussione con Biagio. I due hanno iniziato a frequentarsi fuori dallo studio, ma Catia non ha digerito un'uscita a cena a base di pizza al taglio, in quanto si aspettava tutt'altro: atmosfera romantica in un locale elegante.

Chi è Catia sorella di Elisabetta Franchi

Catia Franchi è uno degli ultimi ingressi del trono over di Uomini e Donne. Sorella della nota stilista, è un'appassionata di sport e in particolare di mountain bike, vive a Casasecchio (Bologna) ed è mamma di due figli, Milos e Noemi Michelini. Lavora nell'ambito della moda, per l'azienda di famiglia. Entrata subito nel vivo del programma, non ci sono dubbi che presto la dama diventerà protagonista del parterre, mettendo a tacere diverse polemiche con il suo stile inconfondibile e chissà che non riesca anche a trovare un uomo alla sua altezza.