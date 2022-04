Maria De Filippi sbotta contro Alessandro: “Se potessi farei Pasqua con mia madre per tutta la vita” Maria De Filippi a Uomini e Donne non ha apprezzato l’atteggiamento di Alessandro, il Cavaliere che secondo il suo parere si sarebbe tirato indietro nella conoscenza con Desiree per via di stili di vita diversi: “Questa cosa non ti fa onore”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne il Cavaliere Alessandro Vicinanza e la Dama Desiree hanno parlato al centro dello studio della loro conoscenza che non ha preso una piega positiva anche per via delle loro differenze caratteriali e dei loro stili di vita differenti. Mentre lei ha trascorso la Pasqua con la figlia e la famiglia, lui era ad Ibiza: "Siamo diversi" ha spiegato il Cavaliere, usando parole che hanno fatto infuriare Maria De Filippi che, ricordando la mamma scomparsa, ha sbottato: "Non ti fa onore questo esempio, se io potessi festeggiare Pasqua con mia madre, sceglierei questo tutta la vita".

La discussione tra Alessandro e Desiree

Alessandro e Desiree si sono conosciuti ma tra loro non è scattata alcuna scintilla, anzi i due, a causa dei loro stili di vita differenti, si sono scontrati in puntata. "Non credo di essere la ragazza che fa per lui. Vivo di cose molto semplici e magari lui vede la mia vita banale, questa è stata la mia impressione. Abbiamo parlato della mia vacanza con mia figlia al mare, per lui non è una cosa speciale" ha spiegato Desiree aggiungendo di essersi sentita in imbarazzo quando lui ha sottolineato il fatto che mentre festeggiava Pasqua ad Ibiza lei era in famiglia. Alessandro ha spiegato: "Ci siamo conosciuti, ieri abbiamo fatto un aperitivo, abbiamo parlato e fisicamente non ho avuto un trasporto. Abbiamo vite diverse, abbiamo due tipologie di vacanze diverse". Maria De Filippi lo ha subito ripreso "Alessandro guarda che non è che si fidanzano quelli che vanno nella stessa spiaggia di Ibiza".

Maria De Filippi sbotta contro Alessandro

Maria De Filippi non ci ha visto più quando si è aperta la parentesi Pasqua. "Hai detto alla redazione che avete vite diverse, "lei a Pasqua è con la famiglia io ad Ibiza". Per questo lei si sente in imbarazzo" ha detto la conduttrice e quando Alessandro ha provato a giustificarsi, si è infuriata:

Leggi anche Chi è Matteo, il nuovo corteggiatore di Veronica Rimondi a Uomini e donne

Quello che hai detto mi sembra sufficiente, un conto è dire non mi piaci, un conto è dire "eh insomma lei va con la famiglia, io a Ibiza". E sinceramente fa bene, è molto meglio di te. Questo è quello che penso con il cuore. Se io potessi farla con mia madre, sceglierei questo tutta la vita. Non ti fa onore.

La padrona di casa di Uomini e Donne ha continuato spiegando al Cavaliere che avrebbe fatto una figura migliore se avesse detto che lei non gli piace. "Lei ti ha ringraziato perché è stata in un posto dove non è mai stata, perché non può permetterselo. Come Cenerentola" – ha continuato – Non hai avuto la sensibilità di capire chi avevi davanti". Alessandro ha provato ancora a giustificarsi sostenendo di non avere peccato di umiltà: "Sono stato in vacanza a Scalea anni fa per stare con la donna che amavo, in un quartiere popolare", parole che hanno fatto innervosire ancora di più la conduttrice. "Ammazza che fatica, ti ringraziamo, il principe è andato nel quartiere popolare, ma che esempio è? Che esempi fai?". La discussione è proseguita sino a quando il Cavaliere ha chiesto scusa alla Dama, mettendo poi un punto alla loro conoscenza.