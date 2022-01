Tomaso Trussardi, la nipote di Elisabetta Franchi racconta a Fanpage la verità dietro al loro gossip Raggiunta al telefono da Fanpage.it, Naomi Michelini conferma che il presunto flirt con Trussardi è “una bufala”. E spiega: “Non lo conosco nemmeno poi così bene, l’amicizia con mia zia va avanti da molto prima della separazione”.

A cura di Giulia Turco

La vita privata di Tomaso Trussardi continua ad alimentare il gossip. Alla luce della separazione dell'imprenditore da Michelle Hunziker il pettegolezzo si è scatenato ipotizzando nuove conoscenze e amicizie per Trussardi. Tra queste c'è il presunto flirt con la nipote di Elisabetta Franchi, finita sulla copertina di Chi negli scatti che la ritraggono insieme a Tomaso durante un weekend a Cortina. Un gossip che la diretta interessata ha prontamente bollato come fake news. Raggiunta da Fanpage, Naomi Michelini spiega cosa c'è davvero dietro la storia narrata dal settimanale di Signorini.

Naomi Michelini smentisce il flirt: "Tutta una bufala"

"Ovviamente è tutta una bufala", mette in chiaro Naomi Michelini al telefono con Fanpage.it. "Non capisco neanche come abbiano potuto collegare il mio nome con quello di Tomaso Trussardi, visto che io non lo conosco nemmeno poi così bene", spiega. Naomi, che lavora da anni per l'azienda di famiglia, è finita nel ciclone del gossip per via della vicinanza di Trussardi alla zia Elisabetta Franchi. "Io sono probabilmente la persona più vicina a lei, lavoriamo insieme ogni giorno. Hanno visto una ragazza bionda e così hanno montato ad hoc questa storia piuttosto interessante. Ma non c'è assolutamente nulla, la verità è che io non ho alcun rapporto con Tomaso, non l'ho mai frequentato personalmente".

L'amicizia di Tomaso Trussardi e Elisabetta Franchi

Di vero, resta l'amicizia che lega Tomaso Trussardi ad Elisabetta Franchi. Un rapporto che negli ultimi tempi, in coincidenza con la separazione dell'imprenditore, si sarebbe consolidato. "Tomaso è molto amico di mia zia e nell'ultimo periodo passa molto tempo insieme alla mia famiglia, vanno tutti i weekend a Cortina", spiega Naomi Michelini. Le foto scattate a Cortina sono contestuali al periodo della crisi con Michelle Hunziker, ma la nipote della stilista assicura che "l'amicizia con Elisabetta Franchi va avanti già da molto prima della notizia della separazione".