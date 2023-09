Fedez e Ferragni sposi da 5 anni, lei: “Spesso è difficile, ma sono felice di averti al mio fianco” Chiara Ferragni e Fedez oggi festeggiano cinque anni di matrimonio: con un post pubblicato su Instagram hanno celebrato la loro data accompagnando le dediche agli scatti delle nozze. “Non è sempre facile, anzi spesso è difficile ma tu sei la mia persona e sono felicissima di averti al mio fianco”, le parole di lei.

A cura di Gaia Martino

Fedez e Chiara Ferragni festeggiano oggi, 1 settembre 2023, il loro quinto anniversario di matrimonio. Nel 2018 la coppia, oggi protagonista della serie che racconta i loro ultimi anni insieme disponibile su PrimeVideo, ha coronato il sogno d'amore diventando ufficialmente marito e moglie in una cerimonia a Noto, in Sicilia. Tra alti e bassi, duri litigi e romantiche sorprese, oggi celebrano la loro data con un post su Instagram: "Non è sempre facile, anzi spesso è difficile (come tutte le cose più importanti della vita) ma tu sei la mia persona e sono felicissima di averti al mio fianco", le parole di lei a corredo delle immagini di quell'indimenticabile giorno.

La dedica di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni con un post ha omaggiato il marito Fedez nel giorno del loro anniversario di matrimonio. "1 settembre 2018 – 1 settembre 2023: 5 anni di matrimonio e 7 anni insieme. Non è sempre facile, anzi spesso è difficile (come tutte le cose più importanti della vita) ma tu sei la mia persona e sono felicissima di averti al mio fianco" ha scritto a corredo di diverse fotografie scattate durante le nozze a Noto.

Un cuore è stata la risposta di Fedez che a sua volta ha celebrato questo giorno sul suo profilo personale social.

Il post di Fedez

"7 anni insieme, 5 anni di matrimonio. In salute e in malattia, fra la luce e in mezzo al buio sempre accanto a me": così Fedez ha augurato un felice anniversario alla moglie, Chiara Ferragni, nel loro giorno. Per l'occasione il rapper ha scelto due foto, una scattata al matrimonio, un'altra che li immortala durante un bacio passionale sotto la pioggia. Fino ad ora non sarebbero emersi regali o sorprese: nessuno dei due ha reso – almeno fino ad ora – pubblici i pensieri che si sarebbero scambiati in occasione dell'anniversario. Memorabile la sorpresa di lui nel 2021 che dedicò una canzone alla moglie sul Lago di Como.