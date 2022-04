Fedez e Chiara Ferragni tornano alla normalità, le foto in famiglia che ora è davvero al primo posto La sua, sempre molto discreta nelle dimostrazioni pubbliche di affetto, e quella dei Ferragni, una rumorosa cornice che gli ha sempre provocato un certo prurito, ma che adesso ha il suono rassicurante del ritorno alla vita.

A cura di Giulia Turco

Chiara Ferregni, la piccola Vittoria, Fedez, Francesca Ferragni, Luciano Lucia e Annamaria Berrinzaghi a Parco Sempione, Milano. Foto Chi).

Due settimane dopo l’operazione per rimuovere il tumore al pancreas, Fedez e Chiara Ferragni sono tornati alla vita di sempre. Con tante consapevolezze e le paure superate che oggi li rendono più forti e uniti di prima. Il ritorno a City Life è segnato dalle lacrime del rapper mentre riabbraccia i suoi bambini, dalle pappe di Vittoria che scandiscono le giornate in una rassicurante quotidianità, dalle passeggiate a parco Sempione e dalla presenza della loro grande e numerosa famiglia, alla quale ora Fedez si aggrappa più che mai.

Fedez stretto dall'amore della famiglia Ferragni

Il ritorno alla normalità per Fedez riparte dalla famiglia. A pochi giorni dall’uscita dall’ospedale San Raffale, il primo appuntamento è per il compleanno di nonna Luciana Violini che ha spento le sue 91 candeline. È l’occasione giusta per una riunione di famiglia al completo, ci sono mamma Annamaria Berrinzaghi e il papà Luciano, oltre a zii, cugini, nipotini. Non mancano la moglie Chiara con i piccoli Leone e Vittoria. È il ritorno alla famiglia, la sua, sempre molto discreta nelle dimostrazioni pubbliche di affetto, e quella dei Ferragni, sempre presente, pluriassortita da fidanzati, animali domestici al seguito e futuri bebè in arrivo. Quella rumorosa cornice che, come raccontava nella docuserie, gli ha sempre provocato un certo prurito, ma che adesso ha il suono rassicurante dell’amore e del ritorno alla vita.

Fedez saluta la famiglia di Chiara Ferragni, foto Chi.

Come sta Fedez dopo l'intervento

Fedez sta bene, si sta riprendendo. Lo testimoniano le foto delle prime settimane dopo io suo rientro a casa, ma anche e soprattutto il ritorno all’ironia. La voglia di scherzare, anche sulle cose più brutte, è tornata a bussare alla sua porta. Così il rapper disegna un “tarocco” di Chiara Ferragni sulla panciera che deve portare nel post operazione e mostra senza vergogna il cerotto che copre la lunga cicatrice sull’addome che da ora in poi spunterà in mezzo ai tatuaggi. “Non c’è nulla di brutto in una cicatrice se è stato il coraggio a causarla”.