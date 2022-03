La mamma di Fedez dopo l’intervento al pancreas: “Sei una roccia” “Super ripresa, sei una roccia”, scrive la manager postando la foto di Federico mentre fa colazione in ospedale finalmente seduto ad un tavolo. “Super felice”, fa sapere Annamaria che è tornata sui social.

A cura di Giulia Turco

La mamma di Fedez rompe il silenzio dopo l’intervento del figlio, al quale è stato rimosso un raro umore al pancreas. Dopo giorni di preoccupazione, Annamaria Berrinzaghi, manager dell’artista, è tornata sui social pubblicato un messaggio per lui e taggando il marito padre del rapper Luciano Lucia che per il momento si limita a postare le tenere foto scattate ai nipotini negli ultimi giorni.

Il messaggio di Annamaria Berrinzaghi

Mentre Chiara Ferragni sta trascorrendo questi giorno di convalescenza al fianco di Fedez al San Raffaele di Milano, i nonni si stanno occupando dei piccoli di casa Ferragnez. Nonna Tatiana, come si fa chiamare Annamaria, e nonno Luciano si stanno prendendo cura di Leone e Vittoria, che pochi giorni fa ha spento la sua prima candelina. “Super ripresa, sei una roccia”, scrive la manager postando la foto di Federico mentre fa colazione in ospedale finalmente seduto ad un tavolo. “Super felice”, fa sapere Annamaria che, più serena, è tornata sui social. “Ringrazio tutti per il supporto”.

Come sta Fedez dopo l'intervento

Fedez sta pian piano recuperando le forze dopo l’intervento chirurgico che gli ha rimosso il tumore al pancreas. Naturalmente sono giorni di convalescenza e di accertamenti per il rapper ricoverato al San Raffaele di Milano. Al suo fianco c’è la moglie Chiara Ferragni e la sua famiglia oltre ai suoi fan che tramite i messaggi sui social non lo hanno mai lasciato solo. Questa mattina si è mostrato seduto al tavolo a mangiare e tutto sta procedendo per il meglio, fortunatamente. Il chirurgo che lo ha operato, il professor Massimo Falconi, ha spiegato di più in un’intervista a Repubblica del tumore che ha colpito Fedez. Un raro tumore nauroendocrino del pancreas che “rispetto all'adenocarcinoma pancreatico, ha fortunatamente maggiori possibilità di cura".