Fedez indossa la pancera (tarocca) col logo di Chiara Ferragni Fedez dovrà portare la pancera, in questa fase post operatoria. Sopra ci ha disegnato il logo del brand di Chiara Ferragni, il celeberrimo occhietto con le lunghe ciglia. Una contraffazione insomma, un tarocco: quando ha spiegato a Leone che la Polizia avrebbe potuto arrestarlo per questo, il bimbo è scoppiato a piangere.

A cura di Giusy Dente

Instagram @fedez

Fedez è finalmente tornato a casa, circondato dall'amore della sua famiglia. Il marito di Chiara Ferragni ha trascorso diversi giorni presso il San Raffaele di Milano: qui è stato operato a causa di un tumore al pancreas. Sono stati per tutti giorni difficili, vissuti prevalentemente in modo privato, lontano dai social: l'influencer gli ha fatto quotidianamente visita, i bambini hanno trascorso molto tempo con la nonna e le zie, sentendo la mancanza del loro papà e facendogli videochiamate tutti i giorni. Ora che però è uscito dall'ospedale, ne stanno approfittando per stare con lui il più possibile. Leone è un giocherellone, è stato ‘complice' del rapper in un'operazione di contraffazione.

Instagram @fedez

Fedez con la pancera

Chiara Ferragni nel post parto non ha fatto mistero di aver indossato la pancera: ha normalizzato questo aspetto della maternità, così come quello legato all'allattamento. Stavolta a mostrarsi con la pancera è invece stato Fedez, alle prese con la degenza post operatoria. Probabilmente l'indumento contenitivo gli è stato consigliato dai medici, per affrontare la fase immediatamente successiva all'intervento chirurgico che ha subito: gli è stata asportata la massa maligna e parte del pancreas. Ma il marito dell'imprenditrice ha deciso di personalizzarla, di farla più sua.

Instagram @fedez

Ecco perché ha deciso di imprimerci sopra il logo del brand di sua moglie! Il marchio è contraddistinto sin dall'inizio da un occhietto blu con le lunghe ciglia. Il rapper armato di pennarello nero ha replicato lo stesso disegno sulla pancera, sotto gli occhi attenti di Leone a cui ha confidato che la Polizia se avesse scoperto quella contraffazione li avrebbe potuti arrestare. Il bimbo, spaventato, è scoppiato a piangere! L'intera gag è stata condivisa con i milioni di follower della coppia, compreso il momento in cui Fedez ha mostrato il risultato finale a Chiara Ferragni. "L'hai fatto bene!" gli ha detto sorridendo, mettendogli anche l'autografo.