“Fedez e Achille Lauro a cena insieme dopo i gossip su Chiara Ferragni”: spunta un video che fa chiarezza sul rumor Dopo i gossip di Fabrizio Corona sul presunto tradimento di Chiara Ferragni a Fedez con Achille Lauro, nelle ultime ore erano circolate delle immagini che riprendevano insieme a cena i due artisti. In realtà, si tratta di due video differenti caricati dal cantautore britannico Yungblud, che sono stati girati in due momenti differenti a Milano. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo i gossip di Fabrizio Corona sul presunto tradimento di Chiara Ferragni a Fedez con Achille Lauro, nelle ultime ore erano circolate delle immagini che riprendevano insieme a cena i due artisti. In realtà, si tratta di due video diversi caricati dal cantautore britannico Yungblud, che sono stati girati in due momenti differenti a Milano, dove si trovava per promuovere il suo nuovo album.

Achille Lauro e Fedez a cena insieme?

Da quando Fabrizio Corona ha pubblicato lo scorso febbraio l'episodio di Falsissimo chiamato "Il vero amore di Chiara Ferragni", in cui parla della presunta relazione tra l'influencer e il cantante romano, Fedez e Achille Lauro non erano mai stati avvistati insieme, neppure al Festival di Sanremo, a cui hanno partecipato entrambi classificandosi rispettivamente al quarto e settimo posto. Nelle ultime ore, però, delle stories pubblicate dal cantautore Yungblud, in visita a Milano per lavoro, avevano generato confusione sul web.

I due artisti vengono ripresi in due momenti differenti insieme a lui, ma in realtà non si tratta della stessa serata. I locali sono differenti e anche gli eventi, come si evince anche dalla mise en place della tavola e dagli arredamenti del ristorante. Al momento nessuna reunion, dunque. Presumibilmente, l'incontro tra Yungblud e i due artisti italiani potrebbe esser stato combinato dalle loro case discografiche che, spesso, in occasione di una nuova uscita, organizzano meeting del genere per attirare l'attenzione dei fan.

Le parole di Lauro sul rapporto con Fedez

A Sanremo, Lauro aveva parlato per la prima volta del gossip che lo aveva visto protagonista riguardante la presunta e segreta relazione con Chiara Ferragni, quando lei era ancora sposata con Fedez. Alla domanda sulla canzone del rapper, l'interprete di Incoscienti giovani aveva rotto il silenzio, dicendo: "Nessuno ha mai confermato quello che dicono, è tutta una roba montata". Achille Lauro alla richiesta di un giornalista di commentare il brano Battito, aveva risposto: "Non l'ho ascoltata bene, ma so che sta piacendo. Sono contento per lui". Visti i gossip, aveva aggiunto: "Mi auguro di vederlo, quella è una roba montata da terzi". Su Fedez aveva concluso: "Se ha avuto dei momenti difficili in questi anni, spero che si ricentri".