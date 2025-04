video suggerito

Fedez bacia una ragazza mora, il video del flirt in discoteca Fedez è stato immortalato mentre si scambia effusioni con una ragazza in discoteca. Il settimanale Chi ha raccontato i dettagli dell’incontro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fedez sembra avere accantonato, almeno per il momento, le pene d'amore con Angelica Montini. E quello con Chiara Ferragni è ormai un capitolo chiuso. In queste ore è stato immortalato mentre bacia una ragazza in discoteca. Il video è stato diffuso dai canali social del settimanale Chi.

Il video di Fedez in discoteca con una ragazza mora

Nel video diffuso su Instagram dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Fedez è immortalato mentre trascorre una serata in discoteca con una ragazza mora. I due ballano insieme e poi si scambiano delle effusioni. Le immagini risalirebbero allo scorso sabato 12 aprile. Quello che si vede nel video, secondo il magazine Chi, sarebbe il primo incontro tra Fedez e la donna. Ma chi è la ragazza misteriosa? Il settimanale non è riuscito a svelare la sua identità.

I dettagli dell'incontro

Dopo essere stato paparazzato con Clara, con cui c'è una collaborazione professionale in corso, Fedez è stato avvistato in discoteca in atteggiamenti intimi con una ragazza. Il settimanale Chi ha svelato alcuni dettagli in più sull'incontro. Il cantante avrebbe trascorso il weekend a Monte Carlo con alcuni amici. Con loro, il 12 aprile, avrebbe passato la serata nel locale del suo amico Leonardo Del Vecchio. Poi, il gruppo avrebbe raggiunto una discoteca esclusiva, situata sempre a Monte Carlo. Qui Fedez avrebbe conosciuto la ragazza in questione. Tra loro sarebbe scattato subito qualcosa e, a giudicare dal video, avrebbero trascorso la serata insieme, ballando e scambiandosi baci roventi. Al momento non è dato sapere come andrà a finire. Potrebbe essere solo un flirt passeggero o potrebbero decidere di ufficializzare la relazione. Intanto tra la ex moglie di Fedez, Chiara Ferragni e il suo compagno Giovanni Tronchetti Provera si vocifera di una lieve crisi che, tuttavia, sarebbe già rientrata.