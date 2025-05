video suggerito

Ex ballerino di Amici apre un account su OnlyFans: la decisione dell’allievo del talent Un ex allievo di Amici ha aperto un canale OnlyFans. Non è il primo partecipante del talent che prende una decisione del genere. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ex allievo di Amici ha aperto un canale OnlyFans. Ad annunciarlo è stato il ballerino stesso, concorrente della 21esima edizione del talent di Maria De Filippi. Per il momento non ha fatto sapere che tipi di contenuti ha intenzione di pubblicare sulla piattaforma, se più in linea con quelli sessualmente espliciti o se legati al lifestyle.

Ex allievo di Amici sbarca su OnlyFans

Secondo quanto riportato da Novella 2000, il profilo di Domenico Guido Sarnataro su OnlyFans sarebbe già attivo. Il ballerino ha annunciato da poco di essere sbarcato sulla piattaforma che permette di condividere contenuti esclusivi riservati a un pubblico di abbonati.

Non è la prima volta che un personaggio del mondo dello spettacolo si avvicina a questo mondo, prima di lui anche Javier Rojas (vincitore della 19esima edizione di Amici) aveva fatto la sua stessa scelta. Ma non solo, una nutrita schiera di volti noti dello showbiz ha aperto un profilo sul social noto per la condivisione di contenuti per adulti, tra questi gli ex partecipanti di Uomini e Donne Alessio Lo Passo e Diego Daddi. Ad aprire un account su OnlyFans anche Douglas Costa, ex giocatore di Bayern e Juventus. Il calciatore aveva chiarito l'intenzione di postare solo materiale riguardante la sua vita quotidiana e il mondo dello sport.

Chi è Domenico Guido Sarantaro, ex volto di Amici di Maria De Filippi

Domenico Guido Sarnataro, originario di Somma Vesuviana, aveva fatto il suo ingresso nella scuola di Amici il 17 ottobre 2021. A puntare tanto sul concorrente era stata Alessandra Celentano, insegnante che nel corso delle puntate aveva poi sottolineato come il ballerino avesse più capacità di quanto riuscisse a mostrare. Dopo una breve permanenza nella scuola, aveva poi dovuto abbandonare il talent nel 2022, eliminato prima di accedere alla fase serale del programma.