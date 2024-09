video suggerito

L'ex Juve Douglas Costa sbarca su OnlyFans: "Sono un pioniere del calcio, farò felici i miei tifosi" Douglas Costa ha aperto un account sulla piattaforma, famosa per i contenuti a pagamento per adulti, OnlyFans. Ma l'ex Bayern e Juve promette che non posterà nulla di compromettente: "Solo cose esclusive che divertiranno i miei tifosi". Già pubblicati i primi video e le prime foto.

Douglas Costa ha deciso di fare il grande passo sui social network ed aprire un nuovo account ufficiale sulla piattaforma OnlyFans, nota al mondo per i suoi contenuti, esclusivi e solamente a pagamento, ad alto contenuto erotico. Ma l'ex giocatore di Bayern e Juventus ha rassicurato tutti: niente materiale compromettente. Posterà solamente foto e video che riguarderanno la sua vita quotidiana e il mondo del calcio: "Sono un pioniere del pallone e i miei fan vedranno cose che altrove non si vedranno mai"

Douglas Costa su OnlyFans, la nota ufficiale del giocatore

Lo sbarco su OnlyFans da parte di Douglas Costa non è avvenuto a caso, ma tutto è stato studiato nei minimi particolari perché la notizia raggiungesse i più alti gradi di visibilità. Il giocatore non solo ha aperto un proprio account ma ha stretto una partnership commerciale con la piattaforma online. "Ho deciso di unirmi a OnlyFans perché credo nella credibilità dell'azienda e nel suo potenziale di portata globale" ha scritto in un comunicato ufficiale. "Insieme, questa partnership ha tutto per essere molto interessante e di successo. Il segmento in cui OnlyFans vuole utilizzare gli atleti come ambasciatori del marchio ha una grande influenza sul mercato e sono più che felice di farne parte, soprattutto come uno dei i pionieri nel segmento calcio. Come creatore di OnlyFans" ha poi concluso Douglas Costa, "creerò contenuti esclusivi per i miei fan che non potranno vedere su altri social media e questo farà una grande differenza. Spero che questa partnership sia duratura e porto con me i miei fan".

I contenuti di Douglas Costa su OnlyFans, calcio e vita quotidiana

Chi pensava di trovare contenuti scabrosi o di natura erotica come avviene nella stragrande maggioranza degli account di OnlyFans, visibili solamente dietro abbonamento e lauti pagamenti, è rimasto deluso. Douglas Costa ha subito postato video e foto ma del tutto "leciti": c'è lui che indossa magliette da calcio delle sue ex squadre e un video in cui si allena facendo boxe. L'esclusività però sarà totale: tutto ciò che andrà a finire nel suo account di OnlyFans non sarà visibile in nessuna altra maniera.

Dove gioca oggi l'ex Bayern e Juve Douglas Costa

Douglas Costa oggi gioca ancora a calcio, in Australia, dopo aver firmato quest'estate per il Sydney FC l'ex squadra di Alex Del Piero. Un'ultima avventura per il brasiliano classe 1990 che ha girato il mondo giocando a calcio: iniziando in Brasile, con la maglia del Gremio per poi volare verso l'Ucraina, nello Shakhtar, quindi in Germania al Bayern e in Italia con la maglia della Juve (dove ha giocato 3 stagioni, vincendo altrettanti scudetti, più una Coppa Italia e una Supercoppa italiana). Nel 2021 è ritornato al Gremio per poi provare l'avventura americana nei LA Galaxy, passando per il Fluminense e quindi sbarcando dall'altra parte del mondo, in Australia.