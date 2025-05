video suggerito

“Voi allievi di Amici finite tutti nel dimenticatoio”, ex cantante del talent risponde alla critiche sui social “Voi ex allievi di Amici finite tutti nel dimenticatoio”, Alessandra Ciccariello, cantante del talent nell’edizione 2021-2022 (vinta da Luigi Strangis), ha risposto alle critiche in un video su TikTok. “Non finiamo nel dimenticatoio, siete voi che passate all’edizione successiva”, ha spiegato. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Voi ex allievi di Amici finite tutti nel dimenticatoio". È questa la critica che una follower ha fatto ad Alessandra Ciccariello, cantante del talent dell'edizione 2021-2022, poi vinta da Luigi Strangis. L'ex allieva ha voluto rispondere spiegando come stanno attualmente le cose: "La musica non è una moda passeggera, quindi vi invito a non fermarvi al tempo del programma perché c'è anche un dopo".

Alessandra Ciccariello risponde agli hater: "Non finiamo nel dimenticatoio"

"Cara signora, non so se lo sa, ma glielo dico io adesso", ha esordito Ciccariello in un video pubblicato su TikTok, in cui mostra il commento della follower, che sostiene come tutti gli ex allievi siano ‘finiti nel dimenticatoio'. In realtà, ha spiegato la cantante, la situazione è esattamente all'opposto e non soltanto nel suo caso:

Tutti noi usciti da Amici in quella edizione abbiamo firmato importanti contratti discografici e manageriali e attualmente lavoriamo con la musica. Le cito giusto 2-3 nomi. Alex è arrivato in finale a Sanremo Giovani questʼanno. Nicole sta aprendo tutti i palazzetti di Jovanotti, addirittura ha fatto lʼArena di Verona. Io nel mio piccolo ho firmato con la manager più importante in Italia attualmente.

Il problema, secondo l'ex allieva, è il fatto che le persone passino subito "all'edizione successiva", spegnendo la televisione e non continuando a seguire il percorso dei protagonisti che ne hanno fatto parte: "Se invece di fermarvi giusto a quelle puntate del programma, seguiste realmente gli artisti dopo, capireste che noi non finiamo nel dimenticatoio. Continuiamo a fare quello che facciamo".

Il percorso di Alessandra Ciccariello ad Amici

Alessandra Ciccariello era entrata nella scuola di Amici a edizione iniziata, battendo l'allieva Elisabetta Ivankovic durante una sfida, voluta dalla prof Lorella Cuccarini e giudicata dal giudice esterno Carlo Di Francesco. Il suo percorso era durato qualche mese e si era fermato prima dell'accesso alla fase del Serale, in cui a vincere era stato Luigi Strangis. Tuttavia, come ha già raccontato, da allora ad oggi non ha smesso di fare musica: oltre a diversi singoli, a febbraio ha esordito con il suo primo EP dal titolo Come fanno i grandi.