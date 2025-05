video suggerito

Chi non merita la finale del Serale di Amici 24 secondo gli ex allievi: un cantante e un ballerino i più votati Agli ex allievi del Serale di Amici 24 è stato chiesto chi, tra i loro compagni ancora in gara, non vedrebbero in una finale a quattro. Un cantante e un ballerino sono stati i più votati. A contendersi la vittoria ancora in 6: Antonia, Trigno, Nicolò, Daniele, Francesco e Alessia.

A cura di Elisabetta Murina

La finale di Amici 24 si avvicina. Domenica 18 maggio andrà in onda l'ultima puntata di questa edizione del Serale, in cui sarà incoronato il nuovo vincitore o vincitrice. Sei gli allievi ancora rimasti in gara, che questo sabato si giocheranno l'accesso alla finale. Chi di loro la merita e chi invece no? Questa domanda è stata fatta anche agli ex cantanti e ballerini loro compagni, che hanno dato un risposta ben precisa.

I voti degli ex allievi del Serale: chi non merita secondo loro la finale

Nel daytime del 6 maggio, ad alcuni ex allievi del Serale di Amici2 4 è stato chiesto chi dei loro compagni non vorrebbero in una finale a quattro. Cinque di loro hanno votato per Trigno. "Lo trovo meno pronto", ha spiegato Asia . E anche Luke, Vybes, Chiamamifaro e Raffaella sono d'accordo. Il cantante è rimasto piuttosto deluso dallo scoprire il pensiero, soprattutto quello di Vybes: "Non pensavo di essere peggiorato nel Serale, mi dispiace il suo parere, dopo quello che ci siamo detti qua dentro".

Per quanto riguarda il ballo, per gli ex allievi è Francesco quello che non merita la finale a quattro. "Mi piacerebbe vedere alessia e Daniele, se lo meritano", ha spiegato Francesca. "Nonostante il suo talento, rispetto a Daniele mi emoziona di meno", ha fatto eco Luke. E anche Senza Cri: "Francesco è un ballerino impeccabile, ma mi sento di premiare il percorso di Daniele". "Fino in fondo, nemmeno io mi vedo, proprio per i motivi che hanno detto. Non ho fatto un percorso completo, mi dispiace un po'. Certe di queste persone erano le prime che mi hanno messo in finale", è stata la reazione del diretto interessato.