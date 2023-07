Emmanuel Lo e Giorgia, l’amore non va in vacanza: i karaoke in macchina e i baci sulla spiaggia Tra karaoke a squarciagola e viaggi in macchina, baci bollenti e scalette musicali, Giorgia ed Emmanuel rendono i loro fan partecipi del loro amore, con alcune testimonianze social della loro estate di passione in Salento.

A cura di Giulia Turco

Terminati gli impegni lavorativi degli ultimi mesi, è tempo per Giorgia e il compagno Emmanuel Lo di un po' di meritata pausa, prima di iniziare gli show estivi. La coppia è partita alla volta del Salento per godersi il relax, ma senza rinunciare alla musica, la passione in comune che li ha fatti conoscere e dalla quale non riescono proprio a staccarsi. Così, tra karaoke a squarciagola e viaggi in macchina, baci bollenti e scalette musicali, Giorgia ed Emmanuel rendono i loro fan partecipi del loro amore, con alcune (rare) testimonianze social della loro vita privata.

L'amore tra Giorgia ed Emmanuel Lo

Lo scorso maggio è stato il settimanale Chi ad immortalare uno dei pochi momenti di vita privata che in genere finiscono nel mirino del gossip. Giorgia ed Emmanuel sono sempre molto attenti a proteggere la privacy della loro famiglia, della quale fa parte anche Samuel, il figlio nato dal loro amore, che dura da più di 20 anni. Il ballerino è entrato nella vita della cantante dopo la fine della sua storia d’amore con Alex Baroni, scomparso a 35 anni a causa di un terribile incidente stradale. Il loro amore è nato sul palco, come ha raccontato Emmanuel in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Era il 2003. “Impazzivo già per lei e tra un concerto e l’altro ci siamo innamorati”, ha spiegato. “Quando ci siamo incontrati io ero ragazza e lui ragazzino, abbiamo questi 8 anni di differenza: lui ne aveva 23 e io 31”, ha raccontato la cantante a Verissimo. “Io avevo un preconcetto: gli dicevo sempre mi lascerai perché sono più vecchia”.

Il rumor sulla sintonia con Lorella Cuccarini

Emmanuel Lo e Lorella Cuccarini hanno formato una coppia esplosiva ad Amici e si sono lasciati travolgere dalla passione, per la danza, in più occasioni. Intervistati dal settimanale Chi avevano ironizzato sui sospetti di chi avrebbe visto del tenero tra di loro. “Mio marito Silvio Testi è abituato, si diverte moltissimo”, ha spiegato Lorella Cuccarini. “Credo che mi ami per questa mia passione, è orgoglioso di me”. Anche Giorgia, compagna di Emmanuel, non sarebbe affatto gelosa di questa sintonia: “Io e lei siamo fan l'uno dell'altra, ci siamo conosciuti sul lavoro, supportati nel lavoro”, ha aggiunto il ballerino. “Sa che quando lavoro non ho filtri, l'importante è la comunicazione pulita. Vede in ogni tipo di linguaggio, dalla parte più sensuale, cruda a quella più bella e poetica, la chiave è metterci sempre la verità”.