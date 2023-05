Emanuel Lo e Giorgia paparazzati insieme, le rare foto di famiglia con il figlio Samuel Il settimanale Chi ha paparazzato Giorgia e Emanuel Lo mentre passeggiano spensierati per le vie di Roma insieme al figlio Samuel, che non appare spesso sui social. Da sempre piuttosto riservati sulla loro vita di coppia, la cantante e il giudice di Amici scherzano e sorridono davanti ai paparazzi.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

Giorgia e Emanuel Lo si godono un giornata in famiglia insieme al figlio Samuel. Da sempre riservatissimi sulla loro vita di coppia e familiare, la cantate e il giudice di Amici sono stati paparazzati dal settimanale Chi mentre, spensierati, passeggiano per le vie di Roma. A unirli un amore che dura da più di 20 anni, reso ancora più solido dalla comune passione per la musica.

Le foto di Giorgia e Emanuel Lo insieme a Roma

Come mostrano le immagini del settimanale Chi, Giorgia e Emanuel Lo passeggiano spensierati per le vie di Roma, godendosi il sole della Capitale. Si abbracciano, si baciano e sorridono divertiti, mostrando davanti ai paparazzi quella complicità che da sempre caratterizza la loro relazione. Gli obbiettivi dei fotografi non li intimidiscono tanto che scherzano e ridono, senza pensare minimamente a nascondersi. La loro storia d'amore è iniziata nel 2004 e nel 2010 è arrivato il figlio Samuel, che oggi ha 12 anni. Non hanno ancora fatto il grande passo di diventare marito e moglie.

Giorgia e Emanuel Lo (Foto dal settimanale Chi)

L'amore tra Giorgia e Emanuel Lo

I due si sono incontrati per la prima volta nel 2004 e, a unirli, è stata fina da subito la musica. Emanuel Lo, infatti, ha lavorato con Giorgia al suo album Stonata, curando la scrittura dei testi di alcuni brani famosi come Il Mio Giorno, Dove Sei e Sembra Impossibile. Oggi è un coreografo di successo e giudice nella scuola di Amici, dove segue gli allievi di questa edizione nella fase del Serale, mentre da fuori può sempre contare sul sostegno della compagna. Nonostante un amore solido e duraturo, non hanno ancora fatto il grande passo di diventare marito e moglie, pur non avendo specificato il motivo della loro scelta. Nel 2010 sono diventati genitori di Samuel, che oggi ha 12 anni, e che cercano di proteggere dai riflettori.