video suggerito

Elenoire Casalegno e l’amore con Matteo Pandini, chi è il portavoce di Salvini Elenoire Casalegno e Matteo Pandini continuano la loro storia e si mostrano felici per le strade di Milano, dove camminano mano nella mano. Lui è il capo della comunicazione di Matteo Salvini, con il quale collabora sin dal primo incarico ministeriale. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elenoire Casalegno sembra aver trovato l'amore, dopo un periodo in cui il suo cuore è stato solo, la conduttrice si mostra felice in compagnia del nuovo compagno, si tratta di Matteo Pandini. Il nome, ai conoscitori della politica, non è del tutto nuovo, dal momento che si tratta del portavoce di Matteo Salvini, eppure non è stata la politica ad unirli, quanto la fede calcistica.

Elenoire Casalegno felice con Matteo Pandini

Il settimanale Chi ha sorpreso i due mentre camminavano, mano nella mano, per le vie del centro di Milano. Sorridenti e spensierati si godevano una passeggiata in una città illuminata da un bel sole primaverile. Occhiali da sole inforcati, giubbotto nero in simil nylon, jeans larghi e sneakers bianche, sono anche vestiti quasi uguali e camminano senza perdersi qualche tour per negozi, soprattutto sportivi. È infatti grazie alla passione per l'Inter che i due si sono incontrati. Lo scorso anno lei conduceva un evento della squadra nerazzurra e lui era lì in qualità di tifoso. Il resto ce lo raccontano le foto in cui si mostrano insieme. "Abbiamo iniziato scambiandoci messaggi sul calcio, la nostra passione" ha raccontato la showgirl parlando dell'inizio della sua frequentazione con Pandini. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, d'altronde, aveva dichiarato di essere felice, accompagnata dalla sua amica Samantha De Grenet che l'aveva sostenuta dicendo: "È l'uomo giusto, la fa sentire davvero se stessa".

Chi è Matteo Pandini, capo della comunicazione di Salvini

Classe 1980, Matteo Pandini ha 45 anni, è nato a Lecco ma è cresciuto a Bergamo. Dopo gli studi inizia la carriera da giornalista nell'area cronaca del Giorno, poi collabora con il quotidiano E-Polis, entrando poi nella nota testata Libero, dove ricopre il ruolo di caposervizio. Negli anni si avvicina sempre di più alla Lega e, infatti, pubblica anche due libri, uno dal titolo La versione di Bossi, l'altro Secondo Matteo del 2016. Pandini cura la comunicazione del Ministro Matteo Salvini da quando è stato insignito del primo incarico istituzionale e tra loro c'è una forte stima reciproca.