Elena Barolo: “Il mio ex mi tradiva, l’ho scoperto grazie a uno scontrino da 2mila euro e l’ho incastrato”

Elena Barolo ha parlato per la prima volta del tradimento dell’ex compagno Alessandro Martorana. La showgirl l’ha scoperto per caso grazie a una telefonata e per incastrarlo ha usato la ‘tattica dello scontrino’: “Gli è partita la chiamata e ho sentito il dialogo con un’altra ragazza in cui si dicevano cose carine. Ho trovato lo trovato lo scontrino di una giacca da donna da 2mila euro”.

Elena Barolo è single dopo la fine dell'amore con Alessandro Martorana, durato 13 anni. L'annuncio della rottura è avvenuto lo scorso giugno nel salotto de La Volta Buona e da allora la showgirl ed ex velina non si è più esposta pubblicamente sulla sua vita privata. Solo oggi, a distanza di circa 4 mesi, è tornata sull'argomento e ha rivelato per la prima volta di essere stata tradita dall'ex compagno. Lui, nonostante prove sempre più schiaccianti, ha negato fino all'ultimo.

Elena Barolo racconta il tradimento dell'ex compagno Alessandro Martorana

Ospite de La Volta Buona, nella puntata del 23 ottobre, Elena Barolo ha parlato per la prima volta del tradimento dell'ex compagno Alessandro Martorana. I due erano una coppia da oltre 13 anni e proprio a giugno, sempre nel salotto di Caterina Balivo, la showgirl aveva rivelato di essere tornata single. "La storia è finita perché doveva finire. Dopo 13 anni era finito l'amore, eravamo coinquilini", ha spiegato.

Tuttavia, un anno prima, Barolo aveva scoperto in modo casuale di essere stata tradita: "Ricevo una telefonata da lui, non voleva chiamarmi, era partita per sbaglio. Sento il dialogo tra lui e questa ragazza, si dicevano cose carine, di due persone che hanno iniziato a frequentarsi da poco". Per la showgirl è stata una "doccia fredda" e "volevo morire". Non si aspettava minimamente che Martorana avesse una frequentazione parallela al loro amore, così ha chiesto immediatamente spiegazioni: "L'ho richiamato poco dopo, mi ha detto che in realtà era a cena con dei clienti e che quella donna era una cameriana. Anche quando è tornato a casa gli ho parlato, ma ha negato tutto".

La ‘tattica' dello scontrino da 2mila euro

Ormai quasi certa del tradimento del compagno, Barolo ha iniziato a cercare delle prove che potessero incastrarlo e davanti alle quali non potesse più negare. La showgirl ha così escogitato la ‘tattica dello scontrino': "Ho iniziato a fare l'investigatrice, a mettere insieme gli scontrini del commercialista". Tra questi, uno dal valore di 2mila euro: "Ho beccato uno scontrino di un famosissimo centro commerciale di Londra, in cui lui aveva acquistato una giacca da donna di uno noto stilista dal valore di 2mila euro. Allora decido di andare anche io in quella boutique, chiedo la stessa giacca ma in giallo e poi mi faccio una foto". Barolo ha poi pubblicato la foto sui social con indosso la giacca, taggando entrambi e scrivendo: "Quella fucsia sarebbe stata la mia preferita". Immediata la reazione di Martorana e, poco dopo, la fine ufficiale della loro relazione.