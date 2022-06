Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo, la madre del naufrago svela in che rapporti sono oggi La loro storia è finita nel 2021, ma da allora sono rimasti in buoni rapporti. “Li vedevo molto affiatati insieme”, commenta Emanuela Fuin madre di Edoardo. “Diana mi sarebbe piaciuta molto come nuora”.

A cura di Giulia Turco

Spumeggiante e carismatico sull'Isola, timido e riservato nella sua vita privata. Tra le sue relazioni più esposte di Edoardo Tavassi c'è senza ombra di dubbio quella con l'attrice e cantante Diana Del Bufalo, finita nel 2021. Per quanto la coppia abbia provato a tenere la storia lontano dai riflettori, il loro flirt è presto diventato pubblico, soprattutto per via della relazione con Paolo Ruffini che l'attrice aveva chiuso poco tempo prima. Con Tavassi è rimasta nient'altro che una bella amicizia, anche se a tal proposito la madre di lui ha avuto qualcosa da ridire.

Emanuela Fuin vorrebbe il figlio ancora con Diana Del Bufalo

"Mi piacevano molto insieme, li vedevo affiatati e carini", ha raccontato Emanuela Fuin, madre di Edoardo Tavassi e showgirl degli anni Ottanta. "Lei aveva ancora delle cose irrisolte per la sua storia passata e non era del tutto libera per lasciarsi andare in questa relazione, ma sono rimasti in buoni rapporti. Si sentono e si vedono spesso", ha spiegato la donna al settimanale Mio. Pur ammettendo: "Mi sarebbe piaciuta molto come nuora, ben venga se ritornasse la fiamma".

Edoardo Tavassi vive ancora con la sua ex fidanzata

Resta oscuro il passato sentimentale del fratello di Guendalina, che tra le sue conquiste ha avuto una relazione anche con una ex gieffina, della quale non ha mai parlato. Si tratta di Angelica Livraghi, concorrente nell’undicesima edizione del reality, che tra le mura di Cinecittà ha avuto scontri burrascosi con la sorella Guendalina. Non solo, sembra che Edoardo attualmente viva insieme ad una sua ex fidanzata di nome Lucia. Dopo 10 anni di amore la loro storia è finita, ma la ragazza in questione soffrirebbe di una patologia che dalla rottura non le permette di uscire di casa. Lo ha raccontato Federica Chicca, amica dei fratello Tavassi, intervistata da Biccy.it.