Chi è la madre di Guendalina e Edoardo Tavassi, attrice ed ex showgirl in tv con Arbore e Frassica Emanuela Fuin è la mamma di Guendalina ed Edoardo Tavassi. È stata una delle “ragazze coccodè” nel programma Indietro Tutta con Nino Frassica e Renzo Arbore. Ha anche recitato nella fiction Commesse, andata in onda su Rai1 alla fine degli anni Novanta, e in diversi film per il grande schermo, come Il tassinaro a New York e Palla al Centro.

A cura di Elisabetta Murina

I fratelli Tavassi sono state una delle coppie più amate dal pubblico in questa edizione dell'Isola dei Famosi. E mentre Guendalina ha deciso di tornare in Italia dal fidanzato e dai figli, Edoardo sta continuando la sua avventura in Honduras, passo dopo passo verso la finale. I due hanno un legame forte e solido, che è cresciuto soprattutto durante l'adolescenza, quando si sono ritrovati dopo aver passato anni lontani a causa della difficile situazione tra i genitori. La madre dei due naufraghi si chiama Emanuela Fuin ed è un volto non sconosciuto al mondo dello spettacolo. In passato, infatti, ha lavorato in tv con Renzo Arbore e Nino Frassica e ha recitato in film come Palla al Centro e Un Tassinaro a New York. Il padre è Luciano Tavassi.

Chi è Emanuela Fuin, mamma di Guendalina e Edoardo, e perché è famosa

Emanuela Fuin

Emanuela Fuin è la madre di Edoardo e Guendalina Tavassi, avuti dalla relazione con Luciano Tavassi. Si è fatta conoscere al pubblico grazie alla partecipazione in diversi programmi televisivi, primo tra tutti Indietro Tutta con Renzo Arbore e Nino Frassica, dove è stata una showgirl, una delle "ragazze coccodè". É poi comparsa anche negli show L'araba fenice su Italia Uno e Fantastico, alla fine degli anni Ottanta, nell'edizione condotta da Enrico Montesano e Anna Oxa. Nel corso della sua carriera è stata anche attrice, sia sul piccolo che sul grande schermo. Ha recitato nella fiction Commesse, andata in onda dal 1999 al 2002, insieme a Sabrina Ferilli e Nancy Brilli. Al cinema è stata tra gli interpreti di Palla al Centro, diretto da Federico Moccia, Un tassinaro a New York, Belli Freschi e La più bella del reame, ispirata alle memorie di Marina Ripa di Meana.

Il rapporto con i figli, perché Guendalina è cresciuta con il padre

Emanuela Fuin con Guendalina

Oltre a Guendalina ed Edoardo, Emanuela Fuin ha avuto altre due figlie con un altro uomo. I due naufraghi quindi hanno due sorelle con cui, stando agli scatti che condividono spesso sui social, hanno un bel legame. Un rapporto che l'attrice però ha fatto fatica a creare con Guendalina, come ha raccontato lei stessa in lacrime durante una puntata dell'Isola dei Famosi, spiegando che il legame con sua madre è migliorato solo grazie alla nascita della sua primogenita Gaia: "Mia figlia Gaia ci ha riunite, ho capito che una chance si dà a tutti. Una mamma la troverai sempre a braccia aperte, qualunque errore tu possa commettere". Edoardo e Guendalina, per via della difficile situazione tra i genitori, hanno vissuto uno con il padre e l'altro con la madre e si sono ritrovati solo durante l'adolescenza.