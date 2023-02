La madre di Edoardo Tavassi rimprovera Romita: “Dovrebbe chiedere scusa, sta mostrando il peggio” Nella puntata di lunedì 13 febbraio del GFVip si consuma il confronto tra Emanuela Fuin, madre di Edoardo Tavassi e Attilio Romita, che aveva definito il gieffino “squadrista”.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di lunedì 13 febbraio vede nuovamente protagonista Attilio Romita che ha incontrato Emanuela Fuin, la madre di Edoardo, che si è presentata in prima serata per parlare con il giornalista di quanto dichiarato nei confronti del figlio e dei suoi amici, definiti "squadristi" dopo le nomination che lo hanno visto votato da più concorrenti.

Il confronto tra Emanuela Fuin e Attilio Romita

"Io sono venuta qui a parlare con lei non come mamma di Tavassi, ma perché molte persone sono rimaste indignate dalla sue parole, forse si dimentica in che contesto si trova" in maniera pacata, la madre di Edoardo Tavassi inizia la sua arringa contro Romita e continua dicendo:

Parole come associazione mafiosa, cosca che decide morti ammazzati, squadristi, sono affermazioni gravissime, Lei cosa ha scelto di mostrare in questo GF? Un Attilio rancoroso, astioso, che se la prende con dei ragazzi per voler portare un po' di buon umore e additarli come squadristi accusandoli di essersi messi d'accordo per delle nomination? Non le abbiamo sentito dire una parola di scuse, questa è la cosa grave.

Il giornalista, quindi, prende subito parola e cerca di mettere in chiaro la natura delle sue affermazioni, cercando di spiegare la ratio nascosta dietro l'utilizzo di termini così forti:

Intanto le volevo dire che è stata una bella sorpresa conoscerla, il mio ritrovato amico Edoardo, mi aveva molto spaventato, dicendomi che si sarebbe arrabbiata, lei non mi ha aggredito, mi ha detto delle cose giustissime e dal mio punto di vista condivisibili. Sono arrivato qui con un mantra: essere me stesso e sono arrivato qui dimenticandomi di 140 telecamere che mi riprendono e a volte dico cose come se fossi nel living di casa mia con degli amici

Le scuse di Attilio Romita

Emanuela Fuin, quindi, riprende la parola invogliando il giornalista a chiedere scusa: "Io sono di Palermo e queste cose mi colpiscono, come colpiscono tutti quelli che ci combattono ogni giorno. Non l'abbiamo ancora sentito chiedere scusa". Romita, quindi, riprende le redini del discorso:

Non ho nessuna difficoltà ad ammettere di aver usato termini inappropriati, per il contesto in cui mi trovo, se ha offeso una moltitudine di cittadini, mi dispiace, comprenderà bene che dopo 150 giorni di insulti, offese, sono stato definito in tutti i modi.

La madre di Tavassi, si congeda dicendo: "Lei mostra un brutto lato di sé, al termine della sua onorata carriera, ci sta mostrando una parte di sé terribile, sta perdendo una grande opportunità".