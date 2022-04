Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi ritrova sua madre: “Ho capito che una chance si dà a tutti” All’Isola dei Famosi Guendalina Tavassi racconta il suo rapporto complesso con la madre Emanuela Fuin, che dopo la separazione con il padre ha visto il loro rapporto sgretolarsi, prima che si potessero ritrovare con la nascita di Gaia, la figlia di Guendalina.

A cura di Andrea Parrella

All'Isola dei Famosi Guendalina Tavassi ritrova la madre, con la quale sin da quando era bambina ha avuto un rapporto altalenante e conflittuale, dovuto agli effetti della separazione tra i genitori. Come la donna, ospite in studio durante la puntata del 29 aprile, ha raccontato, il rapporto con sua figlia è stato complesso, per poi ricomporsi negli ultimi anni: "Non ho mai smesso di essere la madre di mia figlia. Ovviamente le decisioni di un giudice l’hanno tolta dalla mia custodia, ma io l’ho sempre seguita. Poi ci siamo riavvicinate di più come madre e figlia da quando lei ha aspettato Gaia".

Il rapporto con la madre

Si sono divisi, uno con il papà e una con la madre. Un rapporto difficile che con il tempo è migliorato, come Tavassi aveva raccontato nei giorni scorsi: "Mia figlia Gaia ci ha riunite, ho capito che una chance si dà a tutti. Una mamma la troverai sempre a braccia aperte, qualunque errore tu possa commettere". Chiamata da Ilary Blasi a parlarne durante la puntata, Tavassi ha descritto così il rapporto con sua madre: "Non sentivo la mancanza, perché non ho mai potuto averla. Dopo abbiamo recuperato il tempo perso e oggi siamo più unite che mai, anche se alle volte sono più io la madre di mia mamma. Ma abbiamo ricominciato come se non ci fossimo mai lasciate".

Le lacrime di Guendalina Tavassi

Quindi, in lacrime, Guendalina Tavassi ha scoperto che sua madre fosse in studio: "Mi dispiace se l’ho fatta soffrire molto per essermene andata, ma anche se sono cresciuta resta sempre la mia mamma". La donna in studio l'ha voluta consolare rassicurandola così rispetto alle sue presunte colpe: "Io ti ho sempre amata e lo sai, ti ho sempre supportata a distanza. Tu non hai nulla da perdonarti, eri piccola e non c’è niente per cui devi sentirti in colpa".