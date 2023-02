GFVip, Martina Nasoni parla della storia di Micol e Edoardo Tavassi: “Ci vedo della convenienza” Martina Nasoni sospetta che il legame tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi sarebbe nato per convenienza, soprattutto da parte dell’ex naufrago.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per gli ex fidanzati che sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip la possibilità di diventare concorrenti ufficiali del reality, sta diventando sempre più concreta e alcuni di loro hanno ormai un'idea chiara di tutto quello che si è verificato nella dimora di Cinecittà. Martina Nasoni, ad esempio, ritiene che la coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, sia nata sull'onda della convenienza da parte del fratello di Guendalina.

I sospetti di Martina Nasoni

Parlando con Antonella Fiordelisi, la vincitrice del Grande Fratello 16, ha parlato di questa sua teoria, spiegando che pur non mettendo in discussione l'affetto che poi è nato tra loro, Tavassi non si sarebbe avvicinato casualmente a Micol Incorvaia:

Edoardo e Micol? Io ci vedo della convenienza, perché guarda caso una determinata persona che vuole sfondare nel mondo della comicità e del cinema si è andato a fidanzare con Micol, che comunque ha alle spalle la sorella che che sta insieme al figlio di Ciavarro. Ok? Ora che loro si amino e si vogliano bene non lo metto in dubbio. Però guarda caso, fra tutte lei? Ok. Poi il sentimento nasce, il bene c'è, tutto quello che vuoi, però io ci vedo della convenienza.

Edoardo Tavassi e gli amici dello spettacolo

In realtà ad Edoardo Tavassi non mancano amicizie nel mondo dello spettacolo. Nella cerchia di amici più stretti, infatti, ci sono attori come Diana Del Bufalo che è stata anche sua ex fidanzata, Cristiano Caccamo e ancora Alan Cappellieri, Federica Zacchia, Andrea Dianetti. Insomma, volendo il Tavassone, come lo chiama Alfonso Signorini, avrebbe contatti piuttosto ravvicinati al mondo dello spettacolo. I fan degli Incorvassi, su Twitter, hanno commentato in maniera piuttosto divertita la questione, sostenendo a spada tratta il loro beniamino che, d'altronde, aveva condiviso spesso momenti trascorsi insieme alla combriccola su citata e durante la sua partecipazione all'Isola dei Famosi lo scorso anno, è diventato uno degli amici più intimi di Nicolas Vaporidis.