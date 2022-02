“È stata umiliata pubblicamente”, Marco Nerozzi preoccupato per Delia Duran L’imprenditore ed ex marito della modella venezuelana ha rilasciato nuove dichiarazioni al settimanale DiPiù Tv attaccando Alex Belli.

Fino a quando Delia Duran sarà sotto i riflettori, Marco Nerozzi continuerà a uscire fuori di tanto in tanto con qualche dichiarazione. L'imprenditore ed ex marito della modella venezuelana ha rilasciato nuove dichiarazioni al settimanale DiPiù Tv. Come al solito, Marco Nerozzi è critico nei confronti dell'atteggiamento di Alex Belli – che nel frattempo è definitivamente uscito dalla casa del Grande Fratello Vip – mentre è molto più indulgente nei confronti della sua ex compagna di vita. "Sono molto preoccupato per la mia ex moglie", ha dichiarato Marco Nerozzi, "Alex Belli non le fa bene. Lui l'ha umiliata".

Le dichiarazioni di Marco Nerozzi

Marco Nerozzi, l’ex marito di Delia Duran, si è quindi detto preoccupato per Delia Duran, con cui è stato sposato per otto anni. Nerozzi ha messo all'indice ancora una volta Alex Belli. Queste le sue parole:

Sono molto preoccupato per la mia ex moglie. Credo che la presenza di Alex Belli non le faccia bene. Lui l’ha umiliata pubblicamente. Delia subisce e non riesce a staccarsi da lei che la manipola a suo piacimento. Delia vicino a lui si fa solo del male. Quell’Alex pensa solo a se stesso, a fare parlare di sé. Non credo che tenga davvero a Delia, che è soltanto vittima in questa storia. Sto male nel vederla così, in balia di un uomo che pensa solo a se stesso.

Il matrimonio finito a causa di Alex Belli

Alex Belli sarebbe stata la causa della fine del matrimonio tra Marco Nerozzi e Delia Duran. Questo è quello che l'imprenditore 50enne ha sempre pensato: "È un uomo falso". Sarebbe stato sempre Alex Belli ad aver favorito la separazione che, ricorda Nerozzi, non è ancora effettiva: il divorzio non è stato firmato, manca ancora un pieno accordo economico.

Delia Duran in finale al Grande Fratello Vip

Intanto, Delia Duran è arrivata alla finale del Grande Fratello Vip e a questo punto rischia seriamente di vincere l'edizione del reality più lunga della storia, ma avendo frequentato la casa molto meno di altri. Su tutti, ad esempio, proprio di Soleil Sorge che è in gioco dal primo giorno.