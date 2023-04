È morto il nonno di Bebe Vio: “Era il mio fan numero uno, ogni medaglia era per lui” L’atleta annuncia su Facebook la scomparsa di suo nonno Giorgio: “Era il mio fan numero 1 e custode ufficiale delle medaglie e dei premi fin da quando ero piccola”.

Bebe Vio ha annunciato la scomparsa di suo nonno Giorgio su Facebook: "Era il mio fan numero 1 e custode ufficiale delle medaglie e dei premi fin da quando ero piccola". Il racconto della campionessa paraolimpica: "Non vedevo l’ora di vincerne per tornare a casa e vederlo felice". L'atleta, due ori alle paralimpiadi e nove tra mondiali ed europei, ha spiegato che tutte le medaglie andranno con lui. Suo nonno è scomparso mentre lei era sul volo da Nimes, in ritorno dalla Coppa del Mondo.

Il messaggio di Bebe Vio e il ricordo di Nonno Giorgio

Il messaggio di Bebe Vio è corredato da alcune foto e da un lungo messaggio con il quale ha ricordato la scomparsa di Nonno Giorgio, scomparso improvvisamente nella giornata di ieri. Il cordoglio dei tanti fan dell'atleta paralimpica: "Un grande dispiacere", hanno scritto in tanti unendosi al dolore dell'artista.

Nonno Giorgio era il mio fan numero 1 e custode ufficiale delle medaglie e dei premi fin da quando ero piccola. Io non vedevo l’ora di vincerne per tornare a casa e vederlo felice. Ci andava in giro tutto fiero, convinto che fungessero anche da salta-file alle poste e bonus scontistica alla farmacia… mitico! il nonno è mancato improvvisamente ieri proprio mentre eravamo sul volo di ritorno in Italia dalla Coppa del Mondo a Nimes… le medaglie andranno con lui in ogni caso. Super Nonno Giorgio per sempre nei nostri cuori e alle mie gare

Bebe Vio ha condiviso una serie di foto molto dolci di suo nonno Giorgio. I momenti di vita vissuta festeggiando i trionfi della piccola grande campionessa e specialista del fioretto, colpita da una meningite che le ha causato l'amputazione degli arti, continuando l'attività con protesi a mani e piedi. Di recente, aveva mostrato le sue nuove "mani bioniche": "Non vedo l'ora di fare tutti i gesti", aveva dichiarato.