Bebe Vio si è laureata: “Un nuovo titolo da mettere in bacheca, è stato un percorso meraviglioso”

Un nuovo traguardo raggiunto per Bebe Vio. La schermitrice ha conseguito la laurea in Comunicazione e Relazioni Internazionali alla John Cabot University di Roma. A luglio dello scorso anno, la madre aveva fatto sapere: "Bebe ha programmato di laurearsi entro maggio". Dunque, ancora una volta, l'atleta è riuscita a centrare l'obiettivo. A fine aprile, l'appello: "Mi hanno rubato il computer. Ridatemi almeno la tesi, mi devo laureare".

Bebe Vio ha celebrato il conseguimento della laurea con un lungo post pubblicato su Instagram. Il suo viso radioso mentre posa con i genitori, dimostra quanto fosse importante per lei raggiungere questo traguardo:

Seeeee…il mio nuovo "titolo" da mettere in bacheca! Per tutte le notti prima degli esami. Per tutti gli "accetto anche un 18". Per tutti i "stavolta non so niente". Per tutti gli appunti presi (pochi). E tutti quelli chiesti (tanti). Per tutti i gruppi di studio in aula. In biblioteca. In casa. Al bar. Per tutte le domande che non erano nei libri. Per tutti gli spritz post esame. Per tutte le splendide persone che hanno segnato indelebilmente gli anni più belli della mia vita. Per tutti questi motivi è stato un percorso meraviglioso. E stasera è il caso di festeggiare alla grandissima con le persone che mi sono state vicine in questi 5 anni.