È morta la mamma di Sara Tommasi: “Felice che tu mi abbia vista sposa” È morta Cinzia Cascianelli, la mamma di Sara Tommasi, che in passato aveva sofferto di Parkinson. Lo scorso anno era presente alle nozze della figlia con il manager Antonio Orso.

A cura di Giulia Turco

Sara Tommasi ha perso la mamma Cinzia Cascianelli. La donna, che aveva sofferto del morbo di Parkinson, è morta qualche giorno fa e a darne notizia, tramite i suoi profili social, è la stessa ex showgirl che le ha dedicato tenere parole di affetto a corredo di una foto insieme. Lo scorso anno Sara Tommasi si è sposata con il manager Antonio Orso e nonostante le limitazioni dovute pandemia la coppia ha potuto festeggiare con una cerimonia intima insieme alle rispettive famiglie. Sapere che la mamma ha potuto esserci in un giorno così felice, oggi la rincuora.

Il messaggio di Sara Tommasi per la mamma Cinzia

"Ciao Mamma!!! Sono grata a Dio che mi abbia dato la possibilità di recuperare tanto tempo perso e averti resa felice nel vedermi sposa!!! Riposa in pace", ha scritto Sara Tommasi, ex showgirl e volto televisivo oggi 40enne. La donna le è sempre stata vicina dandole supporto nei momenti più bui degli ultimi anni. Dopo aver trovato il successo in tv infatti, rea Paperissima, Quelli che il calcio e L'Isola dei Famosi, Sara Tommasi si è ritirata dalle scene per problemi personali legati a dipendenze dalla droga, una vita piena di eccessi e la diagnosi di un disturbo di bipolarità.

(Cinzia, la madre di Sara Tommasi, ospite a Così è la vita nel 2012).

Cinzia Cascianelli era malata di Parkinson

Clizia Cascianelli è apparsa in diverse occasioni in tv insieme alla figlia Sara Tommasi, nel periodo in cui l’ex showgirl ha iniziato a riprendersi, sognando una vita lontano dai riflettori. La donna aveva ammesso di aver sofferto del morbo di Parkinson e di aver smesso di seguire la figlia solo nel momento in cui la malattia gli impediva di aiutarla. “Mi sono ammalata del morbo di Parkinson ed ho pensato più a me stessa”, raccontava nel 2012 a Così è la vita, programma Rai domenicale con Lorella Cuccarini. “È stato un periodo difficile, lei avrà sofferto di questa cosa. Ho visto le stesse persone che l'hanno sfruttata, provare a riprenderla anche nel momento in cui Sara stava cercando di recuperare”.