È morta la mamma di Costantino della Gherardesca: “È la persona a cui ho voluto più bene” È morta Costanza della Gherardesca. A dar l’annuncio sono i figli Olimpia e Costantino, il quale ha affidato ad un post pubblicato sui suoi profili social il suo ricordo all’adorata mamma: “Sii felice perché non sono solo”.

A cura di Giulia Turco

Lutto per Costantino della Gherardesca che ha perso la mamma nella giornata di sabato 5 febbraio. Costanza della Gherardesca, contessa di 83 anni, è morta in seguito alla battaglia contro una malattia che la affliggeva da tempo. Si è spenta nella sua casa al mare, in provincia di Livorno. A dare l’annuncio sono i figli Olimpia e Costantino, il quale ha affidato ad un post pubblicato sui suoi profili social il suo ricordo all’adorata mamma.

Il messaggio di Costantino della Gherardesca

"Mia madre era la persona a cui ho voluto più bene ed anche quella che mi ha voluto più bene", scrive il conduttore sui social pubblicando un bellissimo collage in ricordo della mamma. "Era la persona che mi ha cresciuto, insieme a mia sorella. Era la persona che con me è stata più generosa e che mi ha insegnato ad essere generoso senza pretendere di avere qualcosa indietro, se non la gioia di rendere le persone felici. Era più simpatica e solare dì me, non a caso aveva moltissimi amici che la amavano e contavano sul suo sorriso, la sua forza e la sua contagiosa gioia di vivere". E poi ancora Costantino scherza sul suo nuovo status da single: "Cara mamma, sii felice perché non sono solo. Si, certo, per colpa degli omosessuali che sono sempre più “ordinari” sono di nuovo single. Ma ho tanti amici, tra cui il tuo amato Daniel e Federico con cui andavo in slittino".

Chi era Costanza della Gherardesca

Nata nel 1939 Costanza della Gherardesca sposò il conte Niccolò Gaetani Dell'Aquila Caetani, dal quale ha avuto due figli, Olimpia e Filippo. Divorziarono nel 1970. Il figlio Costantino è nato solo in seguito dalla relazione che la donna ha avito con Alvin Verecondi Scortecci, il quale lo ha riconosciuto 5 anni dopo la nascita, quando ormai gli era stato dato il cognome della mamma. I funerali saranno celebrati martedì 8 febbraio, nella chiesa di Bolgheri, borgo in provincia di Livorno.