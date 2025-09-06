Dries Mertens è diventato papà per la seconda volta: come si chiama la seconda figlia dopo Ciro Romeo

Dries Mertens è diventato papà per la seconda volta. L'ex calciatore belga, che ha detto addio al calcio lo soltanto lo scorso giugno, ha annunciato con un post su Instagram la nascita della secondogenita nata dall'amore con la moglie Katrin Kerkhofs. Si chiama Lulu e subito dopo il parto ha conosciuto il fratellino, Ciro Romeo, chiamato così in onore della città nella quale ha giocato a lungo, Napoli, e dei napoletani.

L'annuncio di Dries Mertens

"Welcome, Hoşgeldiniz, Benvenuta, our loveliest LULU MERTENS. 05/09/25" ha scritto Dries Mertens su Instagram a corredo delle prime foto di famiglia dopo l'arrivo di Lulu, la nuova arrivata.

Sono tantissimi i messaggi di auguri arrivati per loro in queste ore: tra i contenuti postati, anche il video nel quale Ciro Romeo abbraccia per la prima volta la sorellina.

L'annuncio della gravidanza a maggio

L'annuncio della seconda gravidanza di Kat Kerkhofs era arrivato a maggio, con un post pubblicato dalla moglie dell'ex calciatore nel quale, a corredo delle foto dei festeggiamenti per la vittoria della Super Lig turca, ha scritto: "Un campionato turco con una bambina made in Turchia". La storia d'amore con Mertens è nata in gioventù. Dopo anni insieme, si sono sposati nel 2015 a Lovanio, in Belgio, e nel 2022 hanno dato il benvenuto al loro primo figlio insieme, Ciro Romeo. Entrambi "figli di Napoli" visto il loro legame con la città, sognavano di far nascere anche la seconda figlia a Napoli, così come aveva raccontato l'ex calciatore lo scorso giugno in occasione dell'evento organizzato per lui al Maschio Angioino, dove ha ricevuto la cittadinanza onoraria. "La mia seconda figlia potrebbe nascere qui, come è successo per mio figlio Ciro. Quando è nato lui, vivevamo a Palazzo Donn’Anna e ci siamo goduti appieno quei momenti. Ripeterli oggi sarebbe meraviglioso", raccontò Mertens.