Manuel Locatelli papà bis: come si chiama il secondo figlio del calciatore della Juventus

Con un post su Instagram Manuel Locatelli, capitano della Juventus, ha annunciato la nascita del secondo figlio. Thessa Lacovic ha partorito all’Ospedale Sant’Anna di Torino lo scorso 17 settembre: l’annuncio e il nome scelto per il secondo bebè.

Il capitano della Juventus Manuel Locatelli è diventato papà per la seconda volta. Con un post pubblicato su Instagram ha reso pubblica la nascita del secondo figlio nato dall'amore con la moglie Thessa Lacovich. Dopo Theo, nato nel 2023, la famiglia ha dato il benvenuto a un altro maschio. Su Instagram la foto che incarna "la pace" del calciatore.

Manuel Locatelli papà bis: l'annuncio della nascita di Edoardo

Il 17 settembre, nelle prime ore del mattino, Thessa Lacovich, all'Ospedale Sant'Anna di Torino, ha dato alla luce Edoardo Locatelli, il secondo figlio nato dall'unione con il calciatore e capitano della Juventus, Manuel. Con un post di coppia, i coniugi hanno annunciato la nascita del loro secondogenito svelando anche il nome: "Benvenuto al mondo amore nostro".

Il calciatore tra le stories ha anche aggiunto una foto di sé con il neonato in braccio, non nascondendo la sua felicità. "Pace" è il testo a corredo dell'immagine.

La storia d'amore con Thessa Lacovich: chi è la moglie del calciatore della Juventus

Lo scorso luglio Manuel Locatelli e Thessa Lacovich hanno festeggiato otto anni di fidanzamento, e tre di matrimonio. Avevano solo 18 anni quando si sono innamorati e insieme hanno costruito la loro famiglia. Si sono sposati nel giugno 2022, a Villa Palmieri, a Fiesole, e nel 2023 hanno dato il benvenuto al loro primo figlio insieme, Theo. Thessa Lacovich, nata a Milano e originaria della Costa Rica, ha studiato alla Cattolica di Milano, dove si è laureata in Digital Communication Strategy, e oggi è a capo di un brand di gioielli, fondato insieme a una sua cara amica. Due giorni fa ha partorito all'Ospedale Sant'Anna di Torino il suo secondo figlio, Edoardo, e in una story su Instagram ha raccontato di essere tornata a casa "con il cuore colmo di gioia e pieno di gratitudine".