“Delulu is the solulu”, cosa significa il nuovo motto preferito di Chiara Ferragni Chiara Ferragni ha risposto a una fan che le ha ricordato che “Delulu is the Solulu” confessandole che la frase in questione è diventata il suo nuovo “motto preferito”. Ma cosa significa? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Chiara Ferragni è diventata protagonista di un altro social network, Tik Tok. L'imprenditrice digitale sta cercando maggiore interazione con il suo nuovo pubblico condividendo contenuti diversi da quelli soliti di Instagram e che fanno riferimento al particolare periodo che sta attraversando. Dopo la richiesta di ‘scrivere una caption' trasformatasi in una sfilza di frecciatine a Fedez, è arrivato un nuovo video nel quale attraverso un audio virale, racconta "quello che tutti i miei amici e la mia famiglia mi hanno detto negli ultimi 6 mesi". Ad attirare l'attenzione è stato il commento di una fan, "Delulu is the Solulu", divenuto "il motto preferito" della Ferragni.

Delulu is the Solulu, il nuovo motto di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni mima un audio virale su Tik Tok raccontando, nello stesso video, cosa le consigliano da mesi le persone a lei vicine. "Stai attraversando questo periodo brutto, sappi che è solo un periodo e che tutti i periodi devono finire, finiranno. Abbi un po' di fiducia, abbi un po' di fede" sono le parole del video dell'influencer che ha raggruppato, ancora una volta, migliaia di commenti e reazioni.

Tra questi, ha attirato l'attenzione quello di una fan che le ha scritto: "D'altronde Delulu is the Solulu". La Ferragni ha risposto: "Mio nuovo motto preferito". Ma cosa significa questa frase?

Il significato del trend

"Delulu is the solulu" è un trend che spopola tra i giovani. ‘Delulu' è un'abbreviazione di ‘delusional', parola che in italiano corrisponde a illusorio. Il termine ‘Solulu' invece è l'abbreviazione della parola inglese ‘Solution', ovvero la soluzione. Pertanto, la traduzione diventa "L’illusione è la soluzione", un concetto che si avvicina al ‘manifesting', ovvero la speranza che qualcosa si realizzi concentrando la propria attenzione su di essa, con il potere dei pensieri.