Damiano David stanco dei pettegolezzi: “Parlate troppo, non sono un giocattolo” Damiano David rompe il silenzio su Twitter e rivela di essere stufo dei troppi pettegolezzi che circolano sul suo conto: “Mi sono rotto!”, il rumor delle ultime ore parla di una presunta crisi con Giorgia Soleri.

A cura di Gaia Martino

Damiano David è furioso. Il frontman dei Maneskin, una delle band più famose al mondo che prenderanno parte ad aprile 2022 al Coachella Festival, dopo la decisione di staccare un po' la spina dai social ha rotto il silenzio annunciando di essersi stufato per i continui gossip che circolano sul web riguardo la sua vita privata. Si riferisce ai rumors sulla crisi con la fidanzata Giorgia Soleri?

Lo sfogo di Damiano David

Il cantante della band Maneskin lo scorso 31 dicembre annunciava ai fan la sua decisione di staccare per un po' la spina con i social: "Ho qualche giorno libero e penso sia salutare spegnere il telefono a volte" ha scritto. Oggi su Twitter svela di essersi stufato dei pettegolezzi che circolano sul suo conto:

Mi sono davvero stancato negli ultimi giorni, voi persone state decisamente parlando troppo. Sono un essere umano, non un giocattolo dannato.

Damiano David che lo scorso 8 gennaio ha compiuto 23 anni, negli ultimi giorni è stato al centro delle cronache rose per una presunta crisi con la fidanzata Giorgia Soleri.

L'indiscrezione sulla crisi con Giorgia Soleri

Il cantante dei Maneskin è molto riservato sulla sua vita privata e non è solito condividere scatti con la sua compagna sui social. La storia d'amore con Giorgia Soleri è infatti salita alla ribalta dopo 4 anni di fidanzamento, prima d'ora nessuno ne era a conoscenza. Ora che non si nascondono più, spuntano alcune foto insieme o dediche sui loro profili social: lo scorso 5 gennaio il romano ha fatto gli auguri alla sua fidanzata postando una foto di coppia in una IG story. Circa 24 ore fa però si è diffusa la notizia di una presunta rottura tra i due. Dagospia ha lanciato il rumors secondo il quale, nonostante abbiano appena preso casa insieme, negli ambienti discografici gira voce che ci sia aria di crisi tra di loro. "Si dice che soprattutto a livello internazionale, le uscite di lei non siano molto apprezzate e danneggerebbero la carriera del gruppo" si legge sul portale di gossip. Lo sfogo di Damiano di pochi minuti fa potrebbe essere una replica alle voci che circolano sul suo conto?