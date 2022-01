Il compleanno di Damiano David: festeggia 23 anni con la corona sulla testa e la canottiera unisex Oggi Damiano David, il cantante dei Maneskin, compie 23 anni. Ha festeggiato con gli altri membri della band, che hanno condiviso sui social gli auguri all’amico.

A cura di Giusy Dente

Dopo Giorgia Soleri, che ha festeggiato il 26esimo compleanno lo scorso 3 gennaio, tocca al fidanzato Damiano David. Il cantante dei Maneskin, infatti, diventa oggi 23enne e ha festeggiato assieme agli amici della sua band. Al momento si è preso una pausa dai social, difatti è da diversi giorni che non aggiorna la sua pagina Instagram, dove è seguitissimo. Ha deciso di staccare un po' la spina e di godersi di più la realtà, senza incursioni nel mondo virtuale e senza stare troppo al cellulare: "Penso che sia salutare qualche volta" ha scritto. Ci hanno però pensato i suoi amici a condividere le foto della festa e ovviamente non è mancata una pioggia di auguri da parte del fan sparsi ormai in tutto il mondo.

Buon compleanno Damiano

La prima festa del 2022 in casa Maneskin è quella in occasione del compleanno del frontman della band. Damiano David compie oggi 23 anni. Sicuramente nei prossimi mesi il gruppo avrà molto altro da festeggiare, visto il grandioso 2021 che li ha visti protagonisti assoluti. Dalla vittoria al Festival di Sanremo al trionfo all'Eurovision, dall'apertura del concerto dei Rolling Stones (con le tutine a stelle e strisce) agli MTV Ema's dove si sono imposti nella categoria Best Rock: sono sulla cresta dell'onda, idoli di milioni di ragazzi e ragazze in tutto il mondo.

Instagram @maneskinofficial

Il neo 23enne è acclamatissimo per il carisma che ha sul palco, per la voce potente, per la dedizione alla musica e per i suoi look. La band veste spesso in coordinato e Damiano in particolare è un'icona di moda no gender. Tacchi a spillo, reggicalze, minigonna, body, corsetto: la sua è una sfida agli stereotipi, contro le gabbie che impediscono una libera e autentica espressione di sé. Per lui, così come per tutti i membri della band, non c'è distinzione tra abiti maschili e femminili: la stessa Victoria, per esempio, ama gli abiti da uomo sin da quando era piccola. Inizialmente viveva male questa sua passione, ma poi ha deciso di non volersi più sentire sbagliata. Oggi indossa ciò che vuole, ciò che la fa sentire a proprio agio senza alcun problema, senza pensare al giudizio altrui: si sente una persona consapevole di sé e non vuole nascondersi.

Leggi anche Aurora Ramazzotti in paillettes per la festa dei suoi 23 anni

Instagram @vicdeangelis

È stata proprio Victoria a condividere alcune immagini della festa di compleanno dell'amico e collega. Damiano indossa una semplice canotta di colore chiaro, un capo tipicamente anni Novanta oggi riportato in moda, considerato il capo genderless per eccellenza. Sulla testa ha una piccola coroncina, perfetta per lui, che al momento è un vero e proprio re nel panorama musicale e che è il protagonista assoluto di questa giornata di festa, in cui non poteva mancare anche una torta con le candeline. Il sorriso smagliante di Damiano testimonia tutta la sua gioia e la sua voglia di divertirsi, circondato dalle persone care.