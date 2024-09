Critiche a Chiara Ferragni: “Il tuo cane Paloma è triste”, arriva la replica della nota influencer

video suggerito

Chiara Ferragni criticata per l'eccessiva esposizione del cane Paloma. Su Instagram, c'è chi ha insinuato che ostenti il tempo trascorso in compagnia del suo cane come strategia per guadagnare consensi. E poi c'è chi è convinto che il golden retriever dell'imprenditrice abbia un'aria triste. Chiara Ferragni ha deciso di replicare.

La replica di Chiara Ferragni alle critiche

Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una serie di foto. In uno degli scatti, abbraccia il golden retriever Paloma. Così, c'è chi ha trovato da ridire anche su una foto simile. Un utente ha scritto nei commenti: "Povera Paloma, ha sempre un'aria così triste". L'imprenditrice ha deciso di replicare con ironia: "Anche terapisti canini". E quando qualcuno ha visto una precisa strategia nelle sue foto in compagnia del golden retriever e le ha chiesto: "Chi è che ti consiglia di fare queste cose?", Chiara Ferragni ha assicurato: "Il mio cervello".

Fedez spiega perché non compare più con Paloma

Nei mesi scorsi, Fedez ha adottato un nuovo cane, Silvio. Durante il matrimonio con Chiara Ferragni sembrava avere instaurato un ottimo rapporto con Paloma, per questo in tanti gli chiesero perché non compariva più con il suo cucciolo. Fedez spiegò che non era dipeso da lui:

Paloma non ce l’ho io. È ovvio che è una cosa che non mi fa piacere e di cui non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo prevalentemente cura io, se non esclusivamente. E non lo vedo più. Mi gira il c***o. Ma devo mettermi nella live del Rosso a piangermi addosso? No! La prendo sul ridere anche perché in questo periodo se non prendo sul ridere le cose mi lancio dal balcone con le ali di cartone. Sembra che uno non può scherzare sulle proprie tragedie, mi sono stupìto. La prossima volta dirò ‘Avevo un cane non me lo fanno più vedere mi rode il c**0 perché non ne capisco le ragioni.