Così la moglie di Robert Downey Jr ha salvato suo marito e il matrimonio: la regola delle 2 settimane La moglie di Robert Downey Jr svela la "regola delle due settimane" per tenere il matrimonio unito. Da 18 anni, la produttrice e l'attore fanno coppia fissa e hanno due figli di 12 e 8 anni.

Robert Downey Jr. è uno degli attori del momento. Nel corso della cerimonia degli ultimi Oscar è stato lo stesso attore a ringraziare Susan Downey nel discorso d'accettazione per il miglior attore non protagonista: "È stata la donna che mi ha trovato e mi ha ridato la vita". Ecco allora che proprio Susan Downey è diventata una dei trend topic del momento. Su People, il popolare magazine statunitense, si parla della regola delle "due settimane" che ha salvato non solo la vita dell'attore (con un passato turbolento a dir poco tra alcool e droghe) ma soprattutto il matrimonio.

La regola delle 2 settimane per salvare il matrimonio

Susan e Robert Downey Jr si sono conosciuti nel 2003 mentre lui girava Gothika, film con Halle Barry e Penélope Cruz da lei prodotto. Da quel giorno non si sono più lasciati: 18 anni di matrimonio conditi da due figli, Exton, 12 amnni ed Avril 9 (ma l'attore ha anche un figlio di 30 anni, il musicista Indio Downey, nato da un precedente matrimonio). Ma qual è il segreto di questo matrimonio così lungo e bello? La regola delle due settimane, appunto:

Abbiamo una regola delle due settimane, che spesso sembra davvero troppo lunga. Quello che facciamo è semplice: non passiamo più di due settimane senza vederci e senza che la famiglia stia insieme. Come ci riusciamo? Preferiamo essere un circo itinerante quando possiamo. Manteniamo questa regola e cerchiamo di non fare troppi progetti in avanti perché con il lavoro di Robert non si può mai sapere.

Una vita insieme

Secondo Susan, Robert Downey Jr è un uomo semplice che apprezza la vita semplice e familiare che hanno costruito insieme: "Onestamente mi dà qualcosa di positivo a cui collegare la mia nevrosi", scherza con i giornalisti di People. Il magazine ha dedicato la copertina di questa settimana proprio all'attore che ha detto: "Ci sono voluti 50 anni per essere sulla copertina di People, finalmente ci sono arrivato!". Ora comincerà un nuovo periodo di riprese per l'attore e Susan dichiara: "La buona notizia è che non sono davanti alla telecamera, quindi come produttrice mi ritrovo con un po' più di flessibilità in termini di location". È anche per questo che lei cerca il più possibile di tenere la famiglia vicino all'attore.