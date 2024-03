Robert Downey jr guida una Porsche speciale: le foto della e-bike che costa più di 11mila dollari A produrla è Porsche ma non si tratta di un’auto. Robert Downey jr sfoggia il suo nuovo bolide: una e-bike che costa quasi quanto una city car. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È Porsche a firmare l’ultimo “bolide” che Robert Downey jr ha deciso di regalarsi. L’attore, premio Oscar 2024 nella categoria Miglior attore non protagonista con il film Oppenheimer, è stato fotografato a bordo di una e-bike prodotta dalla celebre azienda di Stoccarda che da circa 3 anni di è lanciata nel mondo delle bici Green.

Robert Downey in giro in bici con il figlio indio

L’attore è stato fotografato a Malibu durante un giro a bordo della eBike Sport 2nd Gen insieme al figlio 30enne Indio. Si tratta di un modello il cui prezzo di listino, in Italia, è di 11.175 euro. A meno che non si tratti della versione immediatamente precedente, la 3rd Gen che costa 10.253 euro. Una somma che avvicina la bici elettrica al prezzo di una city car sebbene non si tratti del modello più costoso prodotto da Porsche che risulta essere invece la eBike Cross Performance EXC per un costo di 14.251 euro. Il giro a Malibu in bici di padre e figlio si svolge in totale sicurezza con entrambi che indossano i caschi previsti per chi è alla guida.

Robert Downey jr e l’Oscar per il film Oppenheimer

Si tratta di un momento d’oro per l’attore che ha recentemente conquistato un Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione nel film Oppenheimer. Lo stesso ruolo gli ha consentito di vincere il Golden Globe per il miglior attore non protagonista e il BAFTA al miglior attore non protagonista. Un riconoscimento che ha avuto enorme significato per il divo che chiude così un cerchio, con un’ascesa che sembrava essersi interrotta a causa della lunga fase scandita dalla dipendenza da droga e alcol che lo costrinse a lasciare le scene per affrontare la riabilitazione. La rinascita è arrivata a partire dal 2008 quando per l’attore è ricominciata la fase dei successi e del riconoscimento di quello straordinario talento che lo rese famoso in tutto il mondo in brevissimo tempo. “Vorrei ringraziare la mia terribile infanzia e l’Academy, in quest’ordine”, ha dichiarato l’attore sul palco della cerimonia di premiazione degli Oscar, un discorso che ha sancito la completa chiusura del cerchio.