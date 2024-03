Oscar 2024, il miglior film è Oppenheimer: trama, cast e dove vedere il film dell’anno Oppenheimer è stato premiato agli Oscar 2024. Il film ha ricevuto premi in altre sei categorie, a conferma del fatto che è stato uno dei più apprezzati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

195 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oppenheimer ha conquistato la statuetta come miglior film agli Oscar 2024. Nel corso della serata, poi, non sono mancati altri riconoscimenti per altre categorie nelle quali era stato candidato portandosi a casa sette statuette su tredici nomination, a dimostrazione del fatto che si è rivelato uno dei film più apprezzati dall'Academy che, quindi, non ha esitato ad assegnare svariate statuette. È un film significativo che, infatti, racconta uno dei momenti più importanti della storia recente, che ha cambiato le sorti del mondo intero. Oppenheimer ha vinto l'Oscar come miglior film, migliore regia (primo riconoscimento a Cristopher Nolan), migliore attore (Cillian Murphy), migliore attore non protagonista (Robert Downey jr.), migliore colonna sonora originale (Ludwig Göransson), migliore fotografia (Hoyte van Hoytema), miglior montaggio (Jennifer Lame).

La trama di Oppenheimer: il significato del film premiato agli Oscar

Oppenheimer è scritto e diretto da Christopher Nolan ed è tratto dal libro "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" per il quale Kai Bird e Martin J. Sherwin hanno vinto il premio Pulitzer. Il film esplora la figura del fisico mentre si ritrova a lavorare per il progetto Manhattan, che da lì a poco porterà allo sviluppo della bomba atomica: l'ordigno che sarà responsabile della distruzione di Hiroshima e Nagasaki. A interpretare il personaggio di Oppenheimer, Cillian Murphy.

Dove vedere Oppenheimer

Il film può essere recuperato anche in streaming, sebbene alcuni siano ancora disponibili al cinema. Per altri, invece, sarà sufficiente un abbonamento a una delle piattaforme che li trasmettono come Prime, Apple TV, Tim Vision e Disney Plus. In alcuni casi, invece, le piattaforme prevedono l’acquisto del titolo.

Leggi anche Dove vedere i film candidati agli Oscar 2024

Il cast del film con Cillian Murphy e Robert Downey Jr attori principali

Un cast stellare quello di Oppenheimer. Oltre a Cillian Murphy (Peaky Blinders) nei panni di J. Robert Oppenheimer ci sono: Emily Blunt nel ruolo della biologa Katherine "Kitty" Oppenheimer, moglie del protagonista; Matt Damon nel ruolo di Leslie Groves jr, direttore del Progetto Manhattan, Robert Downey Jr. è Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l'energia atomica, Florence Pugh è Jean Tatlock. Nel cast anche Rami Malek, Josh Hartnett e Michael Angaano.