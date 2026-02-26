Cosa è successo tra Achille Lauro e Fedez: dal presunto tradimento di Chiara Ferragni al gelo mai sciolto

Il giallo sulla mancata presentazione di Fedez da parte di Achille Lauro continua a far chiacchierare i telespettatori del Festival di Sanremo e gli appassionati di gossip. Ieri sera, durante la seconda serata della kermesse, in scaletta era previsto che il cantante e co-conduttore della serata presentasse il rapper sul palco, in gara con Marco Masini con il brano "Male necessario". Una modifica dell'ultimo minuto però ha voluto che a presentare il duo fosse Laura Pausini, e non più Lauro.

Un episodio che ha catturato l'attenzione di tutti coloro che lo scorso anno hanno seguito le vicende sentimentali (e non solo) dei Ferragnez. Tra Lauro De Marinis, nome all'anagrafe di Achille Lauro, e Fedez ci sarebbe oggi un gelo, mai del tutto sciolto. Erano cari amici, uscivano insieme e nell'estate del 2021 collaborarono in coppia con Orietta Berti alla canzone Mille, che ebbe un grande successo, ma i rapporti si sarebbero incrinati nell'ultimo anno, da quando è esploso il gossip secondo cui Lauro avrebbe avuto una relazione clandestina con Chiara Ferragni, mentre lei era ancora sposata con il rapper. Fu Fabrizio Corona a raccontare il gossip nel gennaio 2025, mai confermato dai diretti interessati.

Ad arricchire i rumors, anche Alessandro Rosica, esperto del pettegolezzo online, che raccontò che la Ferragni partecipò a una festa di Achille Lauro e "rimase a casa sua tutta la notte": si sarebbero frequentati per alcuni giorni in gran segreto, "le amiche di lei la coprivano". Fedez, stando a quanto emerse, scoprì tutto grazie ad alcuni messaggi sospetti rimasti nel cellulare dell'imprenditrice digitale, e da Lauro stesso ebbe la conferma.

A Sanremo lo scorso anno, quando partecipò tra i Big con Incoscienti giovani, Achille Lauro parlò apertamente della questione, sostenendo però che la "roba uscita" era stata "montata da terzi". Si disse dispiaciuto per il periodo difficile che stava attraversando il rapper, ma quel gossip – salvo episodi particolari mai resi pubblici – sembra aver spezzato definitivamente il loro rapporto. Ecco perché la provvidenziale modifica dell'ultimo minuto in scaletta ieri sera ha scatenato chiacchiericcio tra coloro che sostengono che i due abbiano voluto evitare l'incontro. Carlo Conti, però, è stato chiaro: in conferenza stampa oggi ha chiarito che si è trattato di un cambio "puramente casuale".