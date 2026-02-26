Perché Achille Lauro non ha più presentato Fedez sul palco di Sanremo: Carlo Conti spiega il cambio di scaletta

Carlo Conti in conferenza stampa oggi ha spiegato perché Achille Lauro non ha più presentato Fedez sul palco dell’Ariston durante la seconda serata di Sanremo 2026, nonostante fosse previsto in scaletta.

La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 prevedeva che Achille Lauro, co-conduttore della serata, presentasse Fedez, Big in gara in coppia con Marco Masini. I due artisti, colleghi e un tempo anche cari amici, si sarebbero dovuti incrociare sul palco dell'Ariston dopo il gossip circolato un anno fa, ai tempi della separazione dei Ferragnez, che raccontava di una relazione clandestina tra Lauro e Chiara Ferragni, mentre lei era ancora sposata con il rapper. Achille Lauro rispose all'indiscrezione, smentendola categoricamente, ma il cambio improvviso di scaletta ha attirato comunque l'attenzione dei più curiosi e affamati di gossip. Alla fine, a presentare il duo di "Male Necessario", canzone in gara alla kermesse, sul palco è stata Laura Pausini, co-conduttrice fissa accanto al direttore artistico. A spiegare il motivo dietro la provvidenziale modifica dell'ultimo minuto in scaletta è stato Carlo Conti, in conferenza stampa questa mattina.

Scaletta seconda serata Sanremo 2026

Perché Achille Lauro non ha più presentato Fedez a Sanremo

In conferenza stampa di presentazione della terza serata del Festival di Sanremo in programma per stasera, giovedì 26 febbraio 2026, Carlo Conti ha risposto alla domanda riguardo la modifica decisa all'ultimo momento sulla scaletta della seconda serata, prima che Fedez salisse sul palco. Doveva fare l'annuncio e presentarlo Achille Lauro, ma a chiamare il rapper e Marco Masini sul palco è stata, alla fine, Laura Pausini. Secondo il conduttore e direttore artistico, si è trattato di un "refuso" appartenente a una "vecchia scaletta". Queste le sue parole in conferenza: "È stato un refuso di una vecchia scaletta, hanno fatto vari cambi. Se la seguite, capita che salta una cosa. Dietro le quinte possono succedere varie cose. È stata una cosa puramente casuale".